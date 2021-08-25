В Грузии начнут вакцинировать детей с 12 лет

Вакцинация детей с 12 лет против коронавируса начнется в Грузии в ближайшее время, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

В ведомстве уверены, что вакцинация детей в стране будет содействовать завершению пандемии, передают грузинские СМИ.

«Вакцинация детей старше 12 лет является одним из важнейших моментов, что приблизит нас к завершению пандемии. Комитет вакцинации рассмотрит этот вопрос, и решение будет принято через 2-3 недели. Целый ряд стран Европы делает это, и мы учтем их опыт», — сказала Габуния.

По ее словам, вакцинация детей с 12 лет будет проходить в Грузии по желанию и решению родителей.