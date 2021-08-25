В Турции археологи обнаружили печь возрастом 3500 лет

25 августа, 18:20

В Турции, в кургане Тепечик, расположенном в районе города Чине (запад провинции Айдын), археологи обнаружили печь возрастом три с половиной тысячи лет, сообщает Daily Sabah.

Раскопки в этих местах ведутся с 2004 года под руководством профессора Севинч Гюнель с факультета археологии Университета Хаджеттепе. За 17 лет ученые обнаружили три башни, комнаты с предметами, предназначенные для официальных визитов, и обсидиан для изготовления инструментов. А сейчас археологи нашли печь.

«В районе, где мы недавно работали сохранились архитектурные останки 3500-летней давности. Мы думаем, что это печь. Она сделана из керамической плитки, а пол из глиняного кирпича», — рассказала Гюнель.

Она добавила, что вокруг печи специалисты нашли керамические горшки. «Это доказывает, что здесь велось массовое производство», — подчеркнула она.

По словам профессора, более четкая информация об этой находке появится в ближайшее время, так как археологические работы продолжатся.

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США не будут отвечать за кабульский аэропорт после ухода своих войск

25 августа, 19:29

Соединенные Штаты не будут отвечать за обеспечение безопасности аэропорта Кабула после завершения операции по эвакуации и вывода оттуда американских военных.

Об этом заявил в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Когда миссия закончится и мы уйдем <…>, аэропорт больше не будет ответственностью США», — сказал он (цитата по ТАСС).