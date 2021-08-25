Пять стран создают фонд помощи Украине



Великобритания, США, Канада, Швеция и Швейцария создадут партнерский фонд для оказания помощи Украине в борьбе с дестабилизирующим влиянием России.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает британское посольство в Украине.

О создании фонда объявила заместитель министра иностранных дел Великобритании по европейскому соседству Венди Мортон, которая находится с визитом в Киеве. «Великобритания вместе с Канадой, Швецией, Швейцарией и США поддержат Украину для ослабления дестабилизирующего влияния России в южных и восточных регионах», — отмечается в сообщении.

Ожидается, что фонд начнет работу к декабрю 2021 года. Организаторы намерены в течение трех лет собрать до 35 миллионов фунтов стерлингов.

Эти средства направят на финансирование «ряда инициатив по повышению устойчивости регионов, затронутых конфликтом» в Украине, в частности, на предоставление технических консультаций региональным властям. Также деньги пойдут на «повышение качества государственных услуг, увеличение доходов домашних хозяйств и укрепление связей между общинами, затронутыми конфликтом», говорится в сообщении.

В 2021 году США выделили 275 миллионов долларов для помощи Украине, сообщал советник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, Вашингтон намерен направить еще 100 миллионов долларов для поддержки Украины в области безопасности.