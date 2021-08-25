Пять стран создают фонд помощи Украине

25 августа, 15:05


Великобритания, США, Канада, Швеция и Швейцария создадут партнерский фонд для оказания помощи Украине в борьбе с дестабилизирующим влиянием России.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает британское посольство в Украине.

О создании фонда объявила заместитель министра иностранных дел Великобритании по европейскому соседству Венди Мортон, которая находится с визитом в Киеве. «Великобритания вместе с Канадой, Швецией, Швейцарией и США поддержат Украину для ослабления дестабилизирующего влияния России в южных и восточных регионах», — отмечается в сообщении.

Ожидается, что фонд начнет работу к декабрю 2021 года. Организаторы намерены в течение трех лет собрать до 35 миллионов фунтов стерлингов.

Эти средства направят на финансирование «ряда инициатив по повышению устойчивости регионов, затронутых конфликтом» в Украине, в частности, на предоставление технических консультаций региональным властям. Также деньги пойдут на «повышение качества государственных услуг, увеличение доходов домашних хозяйств и укрепление связей между общинами, затронутыми конфликтом», говорится в сообщении.

В 2021 году США выделили 275 миллионов долларов для помощи Украине, сообщал советник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, Вашингтон намерен направить еще 100 миллионов долларов для поддержки Украины в области безопасности.

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Пакистан и Таджикистан заявили о необходимости создания в Афганистане инклюзивного правительства

25 августа, 15:43

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в Душанбе принял главу МИД Пакистана Шаха Махмуда Куреши, и обсудил с ним сложившуюся в Афганистане ситуацию.

Стороны также затронули вопрос подготовки предстоящего в сентябре текущего года официального визита премьер-министра Пакистана Имран Хана в Душанбе, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

В ходе беседы было подчеркнуто, что Афганистан находится на стадии гуманитарной катастрофы, и сегодня афганская проблема превратилась в региональную и мировую проблему.

Таджикская сторона подчеркнула, что для безотлагательного решения политических проблем безопасности соседней страны необходимо создать инклюзивное правительство с участием всех национальных меньшинств, особенно таджиков Афганистана, которые составляют более 46% населения этой страны.

«Таджики должны занимать достойную позицию в будущем правительстве Афганистана, — подчёркивается в сообщении пресс-службы президента. — Таджикистан никогда не будет признавать никакого другого правительства, сформированного в этой стране путем угнетения и преследования, без учета позиции всего афганского народа, особенно всех его национальных меньшинств».

Пресс-служба таджикского лидера отмечает, что факты ясно показывают, что талибы отказываются от своих предыдущих обещаний сформировать временное переходное правительство при широком участии других политических сил страны и готовятся к созданию исламского эмирата.

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши по итогам встречи с президентом Таджикистана также заявил о необходимости создания в Афганистане инклюзивного правительства.

«Пакистан является сторонником создания инклюзивного правительства в Афганистане, в котором представители всех народов смогут принять активное участие», — приводит слова Куреши агентство Khovar.