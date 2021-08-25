Южная Корея предоставит афганским беженцам особый вид на жительство

Граждане Афганистана, находящиеся в Республике Корея, смогут получить вид на жительство, позволяющий им оставаться в стране до нормализации ситуации на родине. Об этом сообщил журналистам в Сеуле глава ведомства Пак Бом Ге, сообщает ТАСС.

«Министерство юстиции изучает возможность предоставления афганцам, проживающим в Южной Корее, особого вида на жительство, как это было в прошлом году с гражданами Мьянмы», — подчеркнул министр.

Он напомнил, что в марте прошлого года около 25 тыс. граждан Мьянмы получили такой документ, который выдавался им вне зависимости от статуса пребывания и типа имеющейся визы. Он позволяет оставаться в Южной Корее неограниченное время и вернуться на родину, когда ситуация там улучшится.

Сеул также рассматривает различные варианты оказания помощи сотрудникам южнокорейских компаний в Афганистане, включая их переправку в Республику Корея, отметил Пак Бом Ге.