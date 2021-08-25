Южная Корея предоставит афганским беженцам особый вид на жительство

25 августа, 09:43

Граждане Афганистана, находящиеся в Республике Корея, смогут получить вид на жительство, позволяющий им оставаться в стране до нормализации ситуации на родине. Об этом сообщил журналистам в Сеуле глава ведомства Пак Бом Ге, сообщает ТАСС.

«Министерство юстиции изучает возможность предоставления афганцам, проживающим в Южной Корее, особого вида на жительство, как это было в прошлом году с гражданами Мьянмы», — подчеркнул министр.

Он напомнил, что в марте прошлого года около 25 тыс. граждан Мьянмы получили такой документ, который выдавался им вне зависимости от статуса пребывания и типа имеющейся визы. Он позволяет оставаться в Южной Корее неограниченное время и вернуться на родину, когда ситуация там улучшится.

Сеул также рассматривает различные варианты оказания помощи сотрудникам южнокорейских компаний в Афганистане, включая их переправку в Республику Корея, отметил Пак Бом Ге.

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G7 поставила «Талибану» серьезное условие

24 августа, 20:41

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News заявил, что G7 согласовала дорожную карту отношений с «Талибаном».

«Как G7 мы сегодня согласовали не только совместный подход к эвакуации, но и дорожную карту, при помощи которой мы будем взаимодействовать с «Талибаном», возможно, в Кабуле будет правительство «Талибана», — цитирует его ТАСС.

По его словам, главное условие, которое ставит G7 — талибы должны гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих.

«Условие номер один, которое мы ставим как G7, — обеспечить безопасную эвакуацию для желающих выехать до и после 31 августа. Некоторые скажут, что ”талибы” отвергнут это условие, но G7 обладает большой мощью в экономическом, дипломатическом и политическом плане», — отметил он.

Премьер-министр заявил, что G7 согласна в будущем контактировать с талибами, но Афганистан не должен вновь превратиться в очаг терроризма, а девочки до 18 лет должны обязательно получить образование.