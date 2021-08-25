Разведка США не смогла прийти к консенсусу о происхождении коронавируса

25 августа, 09:15

Разведывательные службы США представили во вторник президенту Джо Байдену свой доклад о происхождении коронавируса, однако в нем они так и не смогли прийти к консенсусу относительно того, был ли вирус разработан в лаборатории или же возник естественным путем. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на двух представителей американских властей.

По их словам, в течение нескольких дней спецслужбы должны подготовить рассекреченную версию документа для ее обнародования. Тем не менее, по данным источников, в докладе, несмотря на обширный объем изученной информации, не содержится окончательного вывода о происхождении вируса.

Как отмечает газета, один из представителей властей отметил, что американское разведывательное сообщество «не самым лучшим образом оснащено для решения этого вопроса», поскольку установление происхождения коронавируса в первую очередь находится в компетенции ученых, а не разведчиков.

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что рассекреченная версия доклада о происхождении коронавируса должна быть представлена общественности через несколько дней после того, как документ будет передан Байдену. Она отметила, что пока не может точно сказать, в какой именно форме будет представлена эта версия.

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G7 поставила «Талибану» серьезное условие

24 августа, 20:41

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News заявил, что G7 согласовала дорожную карту отношений с «Талибаном».

«Как G7 мы сегодня согласовали не только совместный подход к эвакуации, но и дорожную карту, при помощи которой мы будем взаимодействовать с «Талибаном», возможно, в Кабуле будет правительство «Талибана», — цитирует его ТАСС.

По его словам, главное условие, которое ставит G7 — талибы должны гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих.

«Условие номер один, которое мы ставим как G7, — обеспечить безопасную эвакуацию для желающих выехать до и после 31 августа. Некоторые скажут, что ”талибы” отвергнут это условие, но G7 обладает большой мощью в экономическом, дипломатическом и политическом плане», — отметил он.

Премьер-министр заявил, что G7 согласна в будущем контактировать с талибами, но Афганистан не должен вновь превратиться в очаг терроризма, а девочки до 18 лет должны обязательно получить образование.