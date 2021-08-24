В США женщина впервые возглавила атомный авианосец

25 августа, 01:00

Капитан Эми Бауерншмидт официально стала первой женщиной-командиром атомного авианосца Военно-морских сил США USS Abraham Lincoln. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил США (перевод — интернет- портал nv.ua).

Бауерншмидт назначили на должность командира атомного авианосца в декабре 2020 года. 19 августа во время официальной церемонии ей передали полномочия предыдущего командира — капитана Уолта Слотер.

Под его руководством, которое длилось более двух лет, USS Abraham Lincoln принял участие в крупнейшем боевом обучении, которое длилось 10 месяцев и предусматривало дислокации в разных уголках мира. За это Слотера наградили орденом Легион Заслуг.

Во время церемонии состоялось зачитывание приказов об изменении постоянного места дислокации прежним и новым капитаном авианосца. Слотер подчеркнул, что убежден: «передает командование в надежные руки капитана Бауерншмидт».

«Нет более смиренного чувства ответственности, чем знание того, что тебе поручили руководить людьми, выбранными для того, чтобы делать нашу нацию лучше», — заявила она во время церемонии.

Эми Бауерншмидт родилась в городе Милуоки, штат Висконсин. В 1994-м она окончила академию ВМС США — выпускницы этого года стали первыми женщинами, которые несли службу на боевых кораблях и самолетах.

Бауерншмидт начала карьеру во флоте пилотом вертолета Anti-submarine Squadron Light (HSL) 45 Wolfpack в Сан-Диего на эсминце USS John Young. Она также участвовала в операциях в северной части Персидского залива. На протяжении всей карьеры Бауерншмидт налетала более трех тысяч часов.

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G7 поставила «Талибану» серьезное условие

24 августа, 20:41

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News заявил, что G7 согласовала дорожную карту отношений с «Талибаном».

«Как G7 мы сегодня согласовали не только совместный подход к эвакуации, но и дорожную карту, при помощи которой мы будем взаимодействовать с «Талибаном», возможно, в Кабуле будет правительство «Талибана», — цитирует его ТАСС.

По его словам, главное условие, которое ставит G7 — талибы должны гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих.

«Условие номер один, которое мы ставим как G7, — обеспечить безопасную эвакуацию для желающих выехать до и после 31 августа. Некоторые скажут, что ”талибы” отвергнут это условие, но G7 обладает большой мощью в экономическом, дипломатическом и политическом плане», — отметил он.

Премьер-министр заявил, что G7 согласна в будущем контактировать с талибами, но Афганистан не должен вновь превратиться в очаг терроризма, а девочки до 18 лет должны обязательно получить образование.