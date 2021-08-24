Венгрия не намерена покидать ЕС

25 августа, 00:31

Правительство Венгрии заинтересовано в укреплении Европейского союза и не рассматривает возможность выхода из этого объединения. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым после их встречи в Будапеште.

«Членство в ЕС — это для Венгрии вообще не вопрос, — сказал Сийярто (цитата по ТАСС). — Венгрия является и будет являться членом ЕС». При этом министр подчеркнул, что «Венгрия заинтересована в том, чтобы Европейский союз был сильным».

Вопрос по поводу членства Венгрии в ЕС был задан местными журналистами в связи с достаточно сложными отношениями, сложившимися в последние годы между правительством республики и руководством Евросоюза. Между Брюсселем и Будапештом существуют разногласия по поводу путей дальнейшего развития ЕС, в том числе распределения политических полномочий среди участников объединения.

В связи с этим Сийярто отметил, что Венгрия рассчитывает на продолжение дискуссий внутри Евросоюза, где существуют разные точки зрения по этим вопросам. «Это основа демократии», — заявил глава венгерского МИД по поводу свободного обсуждения различных проблем в ЕС.

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G7 поставила «Талибану» серьезное условие

24 августа, 20:41

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News заявил, что G7 согласовала дорожную карту отношений с «Талибаном».

«Как G7 мы сегодня согласовали не только совместный подход к эвакуации, но и дорожную карту, при помощи которой мы будем взаимодействовать с «Талибаном», возможно, в Кабуле будет правительство «Талибана», — цитирует его ТАСС.

По его словам, главное условие, которое ставит G7 — талибы должны гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих.

«Условие номер один, которое мы ставим как G7, — обеспечить безопасную эвакуацию для желающих выехать до и после 31 августа. Некоторые скажут, что ”талибы” отвергнут это условие, но G7 обладает большой мощью в экономическом, дипломатическом и политическом плане», — отметил он.

Премьер-министр заявил, что G7 согласна в будущем контактировать с талибами, но Афганистан не должен вновь превратиться в очаг терроризма, а девочки до 18 лет должны обязательно получить образование.