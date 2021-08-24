Илон Маск признал недостатки автопилота Tesla

25 августа, 00:20

Генеральный директор Tesla Илон Маск раскритиковал последнюю версию автопилота FSD [Full-Self Driving — полное автономное вождение], созданного его компанией.

«По моему мнению, бета-версия FSD 9.2 на самом деле не очень хороша, но команда по ИИ работает над тем, чтобы сделать его более совершенным. Мы хотим создать единую систему вождения как для шоссе, так и для города, но для этого потребуется много времени, так как нужно будет переобучить нейронные сети автопилота», — приводит слова Маска «Газета.ру» со ссылкой на CNBC.

Бета-версии автопилота тестируются испытателями компании или добровольцами из числа владельцев электрокаров Tesla. В последнюю версию FSD компания добавила возможность автоматически управлять рулем в городских условиях и самостоятельно преодолевать нерегулируемые перекрестки.

На прошлой неделе администрация транспортной безопасности США начала расследование 11 аварий с участием автомобилей Tesla. В результате инцидентов погиб один человек и пострадали 17. Во всех эпизодах было доказано использование автопилота FSD.

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G7 поставила «Талибану» серьезное условие

24 августа, 20:41

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News заявил, что G7 согласовала дорожную карту отношений с «Талибаном».

«Как G7 мы сегодня согласовали не только совместный подход к эвакуации, но и дорожную карту, при помощи которой мы будем взаимодействовать с «Талибаном», возможно, в Кабуле будет правительство «Талибана», — цитирует его ТАСС.

По его словам, главное условие, которое ставит G7 — талибы должны гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих.

«Условие номер один, которое мы ставим как G7, — обеспечить безопасную эвакуацию для желающих выехать до и после 31 августа. Некоторые скажут, что ”талибы” отвергнут это условие, но G7 обладает большой мощью в экономическом, дипломатическом и политическом плане», — отметил он.

Премьер-министр заявил, что G7 согласна в будущем контактировать с талибами, но Афганистан не должен вновь превратиться в очаг терроризма, а девочки до 18 лет должны обязательно получить образование.