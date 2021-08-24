Илон Маск признал недостатки автопилота Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск раскритиковал последнюю версию автопилота FSD [Full-Self Driving — полное автономное вождение], созданного его компанией.

«По моему мнению, бета-версия FSD 9.2 на самом деле не очень хороша, но команда по ИИ работает над тем, чтобы сделать его более совершенным. Мы хотим создать единую систему вождения как для шоссе, так и для города, но для этого потребуется много времени, так как нужно будет переобучить нейронные сети автопилота», — приводит слова Маска «Газета.ру» со ссылкой на CNBC.

Бета-версии автопилота тестируются испытателями компании или добровольцами из числа владельцев электрокаров Tesla. В последнюю версию FSD компания добавила возможность автоматически управлять рулем в городских условиях и самостоятельно преодолевать нерегулируемые перекрестки.

На прошлой неделе администрация транспортной безопасности США начала расследование 11 аварий с участием автомобилей Tesla. В результате инцидентов погиб один человек и пострадали 17. Во всех эпизодах было доказано использование автопилота FSD.