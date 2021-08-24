Пентагон приступил к выводу войск из Афганистана

США начали вывод из Афганистана воинского контингента, который был занят обеспечением эвакуации. Об этом сообщает телеканал «Газета.ру» со ссылкой на Fox.

Соединенные Штаты за последние несколько дней перебросили в аэропорт Кабула до 6,5 тыс. военнослужащих для обеспечения вывоза из страны всех американских граждан, граждан третьих стран и местных жителей из групп риска.

Пресс-секретарь министерства обороны Джон Кирби в ходе регулярного брифинга для журналистов заявлял о том, что американская армия перед выводом войск из перешедшего под контроль движения «Талибан» Афганистана планирует уничтожить часть военной техники и вооружения.