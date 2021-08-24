Макрон посетит Украину

25 августа, 00:07

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Украину с визитом. Это подтвердил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции во вторник, 24 августа.

«Министр Ле Дриан подтвердил намерение президента Макрона совершить визит, который станет символичным и знаковым для наших двусторонних отношений», — сказал Кулеба, слова которого приводит «Корреспондент».

Министр добавил, что Украина готова к проведению нормандской встречи на уровне министров иностранных дел.

«Мы готовы к проведению встречи министров иностранных дел в нормандском формате. Надеемся, что Лавров (глава МИД России) так же конструктивно и добросовестно подойдет к проведению этой встречи. Мы так же будем работать над саммитом нормандского формата», — подчеркнул Кулеба.

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G7 поставила «Талибану» серьезное условие

24 августа, 20:41

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News заявил, что G7 согласовала дорожную карту отношений с «Талибаном».

«Как G7 мы сегодня согласовали не только совместный подход к эвакуации, но и дорожную карту, при помощи которой мы будем взаимодействовать с «Талибаном», возможно, в Кабуле будет правительство «Талибана», — цитирует его ТАСС.

По его словам, главное условие, которое ставит G7 — талибы должны гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих.

«Условие номер один, которое мы ставим как G7, — обеспечить безопасную эвакуацию для желающих выехать до и после 31 августа. Некоторые скажут, что ”талибы” отвергнут это условие, но G7 обладает большой мощью в экономическом, дипломатическом и политическом плане», — отметил он.

Премьер-министр заявил, что G7 согласна в будущем контактировать с талибами, но Афганистан не должен вновь превратиться в очаг терроризма, а девочки до 18 лет должны обязательно получить образование.