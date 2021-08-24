Шарль Мишель высказался об обеспечении безопасности кабульского аэропорта

Операция по эвакуации иностранцев и афганцев из аэропорта Кабула должна продолжаться столько, сколько потребуется для выполнения поставленных задач, заявил во вторник председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Безопасность аэропорта должна обеспечиваться так долго, как это будет нужно для того, чтобы завершить операцию», — сказал он на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи руководителей G7. Безопасность аэропорта Кабула в настоящее время обеспечивают военные США. Его слова приводит «Интерфакс».

Также Мишель призвал движение «Талибан»обеспечить свободный доступ как иностранцев, так и афганцев в аэропорт.