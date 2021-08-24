Шарль Мишель высказался об обеспечении безопасности кабульского аэропорта

25 августа, 00:02

Операция по эвакуации иностранцев и афганцев из аэропорта Кабула должна продолжаться столько, сколько потребуется для выполнения поставленных задач, заявил во вторник председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Безопасность аэропорта должна обеспечиваться так долго, как это будет нужно для того, чтобы завершить операцию», — сказал он на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи руководителей G7. Безопасность аэропорта Кабула в настоящее время обеспечивают военные США. Его слова приводит «Интерфакс».

Также Мишель призвал движение «Талибан»обеспечить свободный доступ как иностранцев, так и афганцев в аэропорт.

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G7 поставила «Талибану» серьезное условие

24 августа, 20:41

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News заявил, что G7 согласовала дорожную карту отношений с «Талибаном».

«Как G7 мы сегодня согласовали не только совместный подход к эвакуации, но и дорожную карту, при помощи которой мы будем взаимодействовать с «Талибаном», возможно, в Кабуле будет правительство «Талибана», — цитирует его ТАСС.

По его словам, главное условие, которое ставит G7 — талибы должны гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих.

«Условие номер один, которое мы ставим как G7, — обеспечить безопасную эвакуацию для желающих выехать до и после 31 августа. Некоторые скажут, что ”талибы” отвергнут это условие, но G7 обладает большой мощью в экономическом, дипломатическом и политическом плане», — отметил он.

Премьер-министр заявил, что G7 согласна в будущем контактировать с талибами, но Афганистан не должен вновь превратиться в очаг терроризма, а девочки до 18 лет должны обязательно получить образование.