Пентагон осуществил испытания «Железного купола»

24 августа, 22:31

Армия США совместно с Израильской Организацией противоракетной обороны (IMDO) и представителями компании Rafael успешно провели первые испытания системы «Железный купол» (IDDS-A, Iron Dome Defense System) в реальном времени. Об этом, как пишет «Лента.ру», сообщает портал Defense Blog со ссылкой на пресс-релиз Управления Армии США по ракетным системам и космосу (Program Executive Office Missiles and Space).

Отмечается, что испытания первой батареи системы прошли успешно.

IDDS-A будет обеспечивать защиту дружественных сил на постоянных и временных позициях от дозвуковых крылатых ракет, беспилотников, а также артиллерийских снарядов и мин — говорится в пресс-релизе.

Израиль и США подписали соглашение о покупке двух батарей системы «Железный купол» в августе 2019 года, а в 2020 году система IDDS-A была доставлена в США.

Первым подразделением, прошедшим обучение для эксплуатации «Железного купола» стал третий батальон 43-го артиллерийского полка ПВО, базирующийся на базе Форт-Блисс в Техасе. В ходе испытаний солдаты третьего батальона успешно поразили восемь учебных целей ракетами-перехватчиками «Тамир».

Армия США планирует разместить две батареи IDDS-A в качестве временного решения. Параллельно военные совершенствуют систему непрямой огневой защиты Indirect Fire Protection Capability (IFPC), которая может стать основным средством защиты от ракет, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и артиллерийских снарядов.

﻿

G7 поставила «Талибану» серьезное условие

24 августа, 20:41

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News заявил, что G7 согласовала дорожную карту отношений с «Талибаном».

«Как G7 мы сегодня согласовали не только совместный подход к эвакуации, но и дорожную карту, при помощи которой мы будем взаимодействовать с «Талибаном», возможно, в Кабуле будет правительство «Талибана», — цитирует его ТАСС.

По его словам, главное условие, которое ставит G7 — талибы должны гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих.

«Условие номер один, которое мы ставим как G7, — обеспечить безопасную эвакуацию для желающих выехать до и после 31 августа. Некоторые скажут, что ”талибы” отвергнут это условие, но G7 обладает большой мощью в экономическом, дипломатическом и политическом плане», — отметил он.

Премьер-министр заявил, что G7 согласна в будущем контактировать с талибами, но Афганистан не должен вновь превратиться в очаг терроризма, а девочки до 18 лет должны обязательно получить образование.