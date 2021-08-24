Непогода разрушает «стену Трампа»

24 августа, 22:55

Муссонные дожди и вызванное ими наводнение повредили целые участки разделительной стены на границе США и Мексики, которую начали строить во время президентского срока Дональда Трампа.

Повреждения получил участок стены между городом Дуглас в Аризоне и заповедником дикой природы Сан-Бернардино. Из-за наводнения реки вышли из берегов и разрушили по меньшей мере шесть металлических шлюзовых ворот, построенных в стене на случай подъема воды. В другом месте в этом же районе, как пишет издание Tucson Sentinel, шлюзы забило мусором и песком, пишет «Медуза» со ссылкой на сообщает Gizmodo.

Летом шлюзовые ворота оставляют открытыми на случай дождей и наводнений. Критики стены считают, что открытые ворота доказывают, что эта стена лишь символ, а не эффективный способ борьбы с нелегальной миграцией, отмечает Vice.

Строительство стены на границе США и Мексики — самое известное предвыборное обещание 45-го президента США Дональда Трампа. Он говорил, что стена позволит защитить США от наплыва нелегальных мигрантов.

В 2018 году Дональд Трамп пошел на конфликт с конгрессом, чтобы начать строительство. Спор из-за стены стал причиной 35-дневной — самой продолжительной в истории — остановки работы правительства США. Трамп требовал, чтобы на строительство выделили более пяти миллиардов долларов, но конгресс согласился выделить только 1,375 миллиарда долларов.

В 2019 году Трамп объявил локальный режим ЧП на участке американо-мексиканской границы, чтобы использовать на строительство стены деньги, выделенные на оборону. 46-й президент США Джо Байден после вступления в должность в январе 2021 года отменил этот режим, после чего финансирование стены прекратилось.

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G7 поставила «Талибану» серьезное условие

24 августа, 20:41

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News заявил, что G7 согласовала дорожную карту отношений с «Талибаном».

«Как G7 мы сегодня согласовали не только совместный подход к эвакуации, но и дорожную карту, при помощи которой мы будем взаимодействовать с «Талибаном», возможно, в Кабуле будет правительство «Талибана», — цитирует его ТАСС.

По его словам, главное условие, которое ставит G7 — талибы должны гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих.

«Условие номер один, которое мы ставим как G7, — обеспечить безопасную эвакуацию для желающих выехать до и после 31 августа. Некоторые скажут, что ”талибы” отвергнут это условие, но G7 обладает большой мощью в экономическом, дипломатическом и политическом плане», — отметил он.

Премьер-министр заявил, что G7 согласна в будущем контактировать с талибами, но Афганистан не должен вновь превратиться в очаг терроризма, а девочки до 18 лет должны обязательно получить образование.