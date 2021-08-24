Непогода разрушает «стену Трампа»

Муссонные дожди и вызванное ими наводнение повредили целые участки разделительной стены на границе США и Мексики, которую начали строить во время президентского срока Дональда Трампа.

Повреждения получил участок стены между городом Дуглас в Аризоне и заповедником дикой природы Сан-Бернардино. Из-за наводнения реки вышли из берегов и разрушили по меньшей мере шесть металлических шлюзовых ворот, построенных в стене на случай подъема воды. В другом месте в этом же районе, как пишет издание Tucson Sentinel, шлюзы забило мусором и песком, пишет «Медуза» со ссылкой на сообщает Gizmodo.

Летом шлюзовые ворота оставляют открытыми на случай дождей и наводнений. Критики стены считают, что открытые ворота доказывают, что эта стена лишь символ, а не эффективный способ борьбы с нелегальной миграцией, отмечает Vice.

Строительство стены на границе США и Мексики — самое известное предвыборное обещание 45-го президента США Дональда Трампа. Он говорил, что стена позволит защитить США от наплыва нелегальных мигрантов.

В 2018 году Дональд Трамп пошел на конфликт с конгрессом, чтобы начать строительство. Спор из-за стены стал причиной 35-дневной — самой продолжительной в истории — остановки работы правительства США. Трамп требовал, чтобы на строительство выделили более пяти миллиардов долларов, но конгресс согласился выделить только 1,375 миллиарда долларов.

В 2019 году Трамп объявил локальный режим ЧП на участке американо-мексиканской границы, чтобы использовать на строительство стены деньги, выделенные на оборону. 46-й президент США Джо Байден после вступления в должность в январе 2021 года отменил этот режим, после чего финансирование стены прекратилось.