Великобритания побила рекорд по ковиду с 12 марта 2021 года

В Великобритании с начала суток уже зафиксировали 174 смерти от COVID-19 — это самый высокий показатель с 12 марта 2021 года. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на CTV во вторник, 24 августа.

Накануне в Великобритании зафиксировали 31914 новых инфекций и 40 смертей.

За последнюю неделю в Британии зафиксировали 705 смертей от коронавируса, что на 8,8% больше, чем неделей ранее.

Отметим, что 88% взрослого населения Великобритании уже получило первую дозу вакцины, а 77% британцев получили обе дозы. Власти страны в середине июля отменили почти все карантинные ограничения, позволив людям общаться, путешествовать и возвращаться работать в офисы.