Великобритания побила рекорд по ковиду с 12 марта 2021 года

24 августа, 23:09

В Великобритании с начала суток уже зафиксировали 174 смерти от COVID-19 — это самый высокий показатель с 12 марта 2021 года. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на CTV во вторник, 24 августа.

Накануне в Великобритании зафиксировали 31914 новых инфекций и 40 смертей.

За последнюю неделю в Британии зафиксировали 705 смертей от коронавируса, что на 8,8% больше, чем неделей ранее.

Отметим, что 88% взрослого населения Великобритании уже получило первую дозу вакцины, а 77% британцев получили обе дозы. Власти страны в середине июля отменили почти все карантинные ограничения, позволив людям общаться, путешествовать и возвращаться работать в офисы.

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G7 поставила «Талибану» серьезное условие

24 августа, 20:41

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News заявил, что G7 согласовала дорожную карту отношений с «Талибаном».

«Как G7 мы сегодня согласовали не только совместный подход к эвакуации, но и дорожную карту, при помощи которой мы будем взаимодействовать с «Талибаном», возможно, в Кабуле будет правительство «Талибана», — цитирует его ТАСС.

По его словам, главное условие, которое ставит G7 — талибы должны гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих.

«Условие номер один, которое мы ставим как G7, — обеспечить безопасную эвакуацию для желающих выехать до и после 31 августа. Некоторые скажут, что ”талибы” отвергнут это условие, но G7 обладает большой мощью в экономическом, дипломатическом и политическом плане», — отметил он.

Премьер-министр заявил, что G7 согласна в будущем контактировать с талибами, но Афганистан не должен вновь превратиться в очаг терроризма, а девочки до 18 лет должны обязательно получить образование.