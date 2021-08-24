Урсула фон дер Ляйен объявила о приостановке предоставления помощи Афганистану

24 августа, 22:40

Экономическая помощь ЕС Афганистану заморожена до тех пор, пока талибы не покажет свои намерения.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам обсуждения Афганистана на виртуальном заседании стран «большой семерки» G7.

«Экономическая помощь Афганистану сейчас заморожена и останется блокированной, пока правительство талибов не продемонстрирует свои намерения», — сказала она (цитата по РИА Новости).

Экстренный саммит лидеров «большой семерики», созванный по инициативе Британии, прошел во вторник в виртуальном формате. Лидеры обсуждали ситуацию в Афганистане.

Фон дер Ляйен пояснила, что «помощь на развитие будет обусловлена соблюдением прав человека, фундаментальных прав». «Миллиард евро был предусмотрен Афганистану на будущие семь лет. Эта помощь пока заморожена до тех, пор пока мы не получим со стороны талибов гарантий того, что они будут соблюдать условия», — добавила она.

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G7 поставила «Талибану» серьезное условие

24 августа, 20:41

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News заявил, что G7 согласовала дорожную карту отношений с «Талибаном».

«Как G7 мы сегодня согласовали не только совместный подход к эвакуации, но и дорожную карту, при помощи которой мы будем взаимодействовать с «Талибаном», возможно, в Кабуле будет правительство «Талибана», — цитирует его ТАСС.

По его словам, главное условие, которое ставит G7 — талибы должны гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих.

«Условие номер один, которое мы ставим как G7, — обеспечить безопасную эвакуацию для желающих выехать до и после 31 августа. Некоторые скажут, что ”талибы” отвергнут это условие, но G7 обладает большой мощью в экономическом, дипломатическом и политическом плане», — отметил он.

Премьер-министр заявил, что G7 согласна в будущем контактировать с талибами, но Афганистан не должен вновь превратиться в очаг терроризма, а девочки до 18 лет должны обязательно получить образование.