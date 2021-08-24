Байден принял решение по пребыванию солдат в Афганистане

Президент США Джо Байден решил, что американские войска останутся в Афганистане до 31 августа — крайнего срока их вывода из этой страны, сообщает во вторник представитель администрации США.

Это решение Байден принял после консультаций с командой по национальной безопасности, однако пока оно не оглашено на публике, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

При этом Байден обратился к группе по обеспечению национальной безопасности подготовить планы на случай, если ситуация осложнится. Этими планами, в частности предусмотрено небольшое продление сроков пребывания американского контингента в Афганистане.