Байден принял решение по пребыванию солдат в Афганистане

24 августа, 22:36

Президент США Джо Байден решил, что американские войска останутся в Афганистане до 31 августа — крайнего срока их вывода из этой страны, сообщает во вторник представитель администрации США.

Это решение Байден принял после консультаций с командой по национальной безопасности, однако пока оно не оглашено на публике, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

При этом Байден обратился к группе по обеспечению национальной безопасности подготовить планы на случай, если ситуация осложнится. Этими планами, в частности предусмотрено небольшое продление сроков пребывания американского контингента в Афганистане.

﻿

G7 поставила «Талибану» серьезное условие

24 августа, 20:41

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News заявил, что G7 согласовала дорожную карту отношений с «Талибаном».

«Как G7 мы сегодня согласовали не только совместный подход к эвакуации, но и дорожную карту, при помощи которой мы будем взаимодействовать с «Талибаном», возможно, в Кабуле будет правительство «Талибана», — цитирует его ТАСС.

По его словам, главное условие, которое ставит G7 — талибы должны гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих.

«Условие номер один, которое мы ставим как G7, — обеспечить безопасную эвакуацию для желающих выехать до и после 31 августа. Некоторые скажут, что ”талибы” отвергнут это условие, но G7 обладает большой мощью в экономическом, дипломатическом и политическом плане», — отметил он.

Премьер-министр заявил, что G7 согласна в будущем контактировать с талибами, но Афганистан не должен вновь превратиться в очаг терроризма, а девочки до 18 лет должны обязательно получить образование.