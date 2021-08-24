Берлин выделит Афганистану 600 млн евро

Германия немедленно предоставит Афганистану 100 миллионов евро гуманитарной помощи и выделит еще 500 миллионов позже, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам встречи представителей G7.

По ее словам, она сообщила участникам встречи, что Германия предоставит «100 миллионов немедленной помощи» и затем выделит еще 500 миллионов. Информацию распространяет «Интерфакс».

Главным приоритетом на настоящий момент, сообщила она, остается вопрос эвакуации граждан из Афганистана, на настоящий момент данных о переносе даты 31 августа нет.