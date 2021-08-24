Порошенко облили зеленкой в центре Киева

24 августа, 22:18

В Киеве напали на бывшего главу Украины Петра Порошенко, облив его популярным антисептиком — зеленкой. Об этом сообщает интернет-издание «Страна.UA» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в самом центре украинской столицы — исторической улице Крещатик, прямо у одноименной станции метро. Отмечается, что до ЧП Порошенко принял участие в «Марше защитников Украины», который провели участники военной операции в Донбассе в честь Дня независимости Украины.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что считает причастным к инциденту в Киеве, в ходе которого его облили зелёнкой, действующего украинского лидера Владимира Зеленского.

Заявление Порошенко опубликовано на сайте его партии «Европейская солидарность».

«Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю — страшно», — приводятся слова Порошенко.

Экс-президент Украины считает, что Зеленский «боится больше волонтёров, военных, настоящих патриотов», чем президента России Владимира Путина.

«Не пытайтесь нас остановить вашей зелёной соплёй», — заявил Порошенко.

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G7 поставила «Талибану» серьезное условие

24 августа, 20:41

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News заявил, что G7 согласовала дорожную карту отношений с «Талибаном».

«Как G7 мы сегодня согласовали не только совместный подход к эвакуации, но и дорожную карту, при помощи которой мы будем взаимодействовать с «Талибаном», возможно, в Кабуле будет правительство «Талибана», — цитирует его ТАСС.

По его словам, главное условие, которое ставит G7 — талибы должны гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих.

«Условие номер один, которое мы ставим как G7, — обеспечить безопасную эвакуацию для желающих выехать до и после 31 августа. Некоторые скажут, что ”талибы” отвергнут это условие, но G7 обладает большой мощью в экономическом, дипломатическом и политическом плане», — отметил он.

Премьер-министр заявил, что G7 согласна в будущем контактировать с талибами, но Афганистан не должен вновь превратиться в очаг терроризма, а девочки до 18 лет должны обязательно получить образование.