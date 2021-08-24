Порошенко облили зеленкой в центре Киева

В Киеве напали на бывшего главу Украины Петра Порошенко, облив его популярным антисептиком — зеленкой. Об этом сообщает интернет-издание «Страна.UA» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в самом центре украинской столицы — исторической улице Крещатик, прямо у одноименной станции метро. Отмечается, что до ЧП Порошенко принял участие в «Марше защитников Украины», который провели участники военной операции в Донбассе в честь Дня независимости Украины.



Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что считает причастным к инциденту в Киеве, в ходе которого его облили зелёнкой, действующего украинского лидера Владимира Зеленского.

Заявление Порошенко опубликовано на сайте его партии «Европейская солидарность».

«Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю — страшно», — приводятся слова Порошенко.

Экс-президент Украины считает, что Зеленский «боится больше волонтёров, военных, настоящих патриотов», чем президента России Владимира Путина.

«Не пытайтесь нас остановить вашей зелёной соплёй», — заявил Порошенко.