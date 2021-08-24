Россия предупредила участников «Крымской платформы» «о последствиях»

Присутствие стран на саммите «Крымская платформа» отразится на отношении Москвы к ним, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Будем вынуждены рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в «Крымской платформе» как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации, что неизбежно соответствующим образом отразится на наших отношениях», — говорится в ее заявлении на сайте министерства.

Она также прокомментировала адресованное Москве приглашение принять участие в форуме.

«В итоговой декларации «саммита» содержится призыв к Российской Федерации «приобщаться» к участию в деятельности «Крымской платформы». Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии ввиду его циничной антироссийской направленности», — подчеркнула она.

В то же время Захарова отметила, что Россия открыта к взаимодействию с другими странами для раскрытия уникального потенциала полуострова.

«Для этого приглашаем наших иностранных друзей на полуостров для участия в подлинно крымских платформах по экономическому, гуманитарному и культурному сотрудничеству», — заявила она.

Саммит «Крымская платформа» по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций.

В итоговой декларации отмечается, что участники форума рассмотрят возможность введения новых санкций против России. Сама «платформа» будет функционировать как консультационный и координационный формат для мирного прекращения «временной оккупации» региона.

Глава МИД Сергей Лавров ранее назвал этот форум шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «Крымская платформа» — антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.