Лавров отреагировал на мнение Борреля по Афганистану

24 августа, 21:54

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане.

По его словам, это вызывает сожаление.

«Если глава внешней политики Евросоюза думает такими категориями, тогда мне жалко страны-члены, которые вынуждены такую философию слышать и, видимо, поддерживать», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).

Глава МИД добавил, что Боррелю следовало бы заботиться о том, чтобы афганцы «как можно скорее успокоили свою страну».

«А этот менталитет «нельзя отдавать Афганистан России и Китаю» — это из той же серии рассуждений «или-или»: пускай страны выбирают: либо они с Западом, либо с Россией и Китаем. Печально, если именно такие люди вырабатывают внешнеполитическую линию Евросоюза», — отметил он.

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G7 поставила «Талибану» серьезное условие

24 августа, 20:41

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News заявил, что G7 согласовала дорожную карту отношений с «Талибаном».

«Как G7 мы сегодня согласовали не только совместный подход к эвакуации, но и дорожную карту, при помощи которой мы будем взаимодействовать с «Талибаном», возможно, в Кабуле будет правительство «Талибана», — цитирует его ТАСС.

По его словам, главное условие, которое ставит G7 — талибы должны гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих.

«Условие номер один, которое мы ставим как G7, — обеспечить безопасную эвакуацию для желающих выехать до и после 31 августа. Некоторые скажут, что ”талибы” отвергнут это условие, но G7 обладает большой мощью в экономическом, дипломатическом и политическом плане», — отметил он.

Премьер-министр заявил, что G7 согласна в будущем контактировать с талибами, но Афганистан не должен вновь превратиться в очаг терроризма, а девочки до 18 лет должны обязательно получить образование.