Азербайджан и Турция снабжают грузинские больницы кислородом

24 августа, 21:39

Грузии в снабжении больниц кислородом активно помогают Турция и Азербайджан, заявила на брифинге замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

Министерство экономики и устойчивого развития, а также министерство иностранных дел активно работают с разными странами, чтобы процесс снабжения Грузии кислородом был беспрерывным.

На сегодняшний день в клиниках Грузии лечатся 7,4 тысячи пациентов, большая их часть – 70%, зависят от кислорода.

«Несколько клиник создали автономные заводы и в этом направлении работают совершенно самостоятельно. Мы всегда предупреждаем клиники, чтобы источник кислорода не был открыт и он попусту не терялся. К сожалению, были и такие случаи», — заявила Габуния (цитата по «Спутнику»).

По ее словам, запасы кислорода Грузия получает из нескольких источников, чтобы в случае потери какого-то из них не возник бы дефицит.

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G7 поставила «Талибану» серьезное условие

24 августа, 20:41

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News заявил, что G7 согласовала дорожную карту отношений с «Талибаном».

«Как G7 мы сегодня согласовали не только совместный подход к эвакуации, но и дорожную карту, при помощи которой мы будем взаимодействовать с «Талибаном», возможно, в Кабуле будет правительство «Талибана», — цитирует его ТАСС.

По его словам, главное условие, которое ставит G7 — талибы должны гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих.

«Условие номер один, которое мы ставим как G7, — обеспечить безопасную эвакуацию для желающих выехать до и после 31 августа. Некоторые скажут, что ”талибы” отвергнут это условие, но G7 обладает большой мощью в экономическом, дипломатическом и политическом плане», — отметил он.

Премьер-министр заявил, что G7 согласна в будущем контактировать с талибами, но Афганистан не должен вновь превратиться в очаг терроризма, а девочки до 18 лет должны обязательно получить образование.