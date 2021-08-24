Азербайджан и Турция снабжают грузинские больницы кислородом

Грузии в снабжении больниц кислородом активно помогают Турция и Азербайджан, заявила на брифинге замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

Министерство экономики и устойчивого развития, а также министерство иностранных дел активно работают с разными странами, чтобы процесс снабжения Грузии кислородом был беспрерывным.

На сегодняшний день в клиниках Грузии лечатся 7,4 тысячи пациентов, большая их часть – 70%, зависят от кислорода.

«Несколько клиник создали автономные заводы и в этом направлении работают совершенно самостоятельно. Мы всегда предупреждаем клиники, чтобы источник кислорода не был открыт и он попусту не терялся. К сожалению, были и такие случаи», — заявила Габуния (цитата по «Спутнику»).

По ее словам, запасы кислорода Грузия получает из нескольких источников, чтобы в случае потери какого-то из них не возник бы дефицит.