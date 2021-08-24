Пекин не видит смысла в санкционном давлении на талибов

В КНР назвали возможность введения санкций против движения «Талибан», захвативших контроль над Афганистаном, контрпродуктивной мерой, которая не способна решить проблемы этой страны.

«Применение санкций и давление на каждом шагу не может решить проблему и будет только контрпродуктивным», — заявил представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, слова которого приводит «Интерфакс».

Вместо этого, считают в Китае, «международное сообщество должно поощрять и способствовать развитию ситуации в Афганистане в позитивном направлении, поддерживать мирное восстановление, улучшать благосостояние людей и укреплять его способность к независимому развитию».

При этом в Женеве на заседании СПЧ ООН постпред Китая при ООН и других международных организациях Чэнь Сюй заявил, что военнослужащие США и их партнеры по коалиции должны быть привлечены к ответственности за предполагаемые нарушения прав, совершенные ими в Афганистане.

«Под знаменем демократии и прав человека США и другие страны осуществляют военные интервенции в другие суверенные государства и навязывают свою собственную модель странам с совершенно другой историей и культурой», — сказал он, сказав, что это принесло «большие страдания» Афганистану.