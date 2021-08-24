Пекин не видит смысла в санкционном давлении на талибов

24 августа, 21:10

В КНР назвали возможность введения санкций против движения «Талибан», захвативших контроль над Афганистаном, контрпродуктивной мерой, которая не способна решить проблемы этой страны.

«Применение санкций и давление на каждом шагу не может решить проблему и будет только контрпродуктивным», — заявил представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, слова которого приводит «Интерфакс».

Вместо этого, считают в Китае, «международное сообщество должно поощрять и способствовать развитию ситуации в Афганистане в позитивном направлении, поддерживать мирное восстановление, улучшать благосостояние людей и укреплять его способность к независимому развитию».

При этом в Женеве на заседании СПЧ ООН постпред Китая при ООН и других международных организациях Чэнь Сюй заявил, что военнослужащие США и их партнеры по коалиции должны быть привлечены к ответственности за предполагаемые нарушения прав, совершенные ими в Афганистане.

«Под знаменем демократии и прав человека США и другие страны осуществляют военные интервенции в другие суверенные государства и навязывают свою собственную модель странам с совершенно другой историей и культурой», — сказал он, сказав, что это принесло «большие страдания» Афганистану.

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G7 поставила «Талибану» серьезное условие

24 августа, 20:41

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News заявил, что G7 согласовала дорожную карту отношений с «Талибаном».

«Как G7 мы сегодня согласовали не только совместный подход к эвакуации, но и дорожную карту, при помощи которой мы будем взаимодействовать с «Талибаном», возможно, в Кабуле будет правительство «Талибана», — цитирует его ТАСС.

По его словам, главное условие, которое ставит G7 — талибы должны гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих.

«Условие номер один, которое мы ставим как G7, — обеспечить безопасную эвакуацию для желающих выехать до и после 31 августа. Некоторые скажут, что ”талибы” отвергнут это условие, но G7 обладает большой мощью в экономическом, дипломатическом и политическом плане», — отметил он.

Премьер-министр заявил, что G7 согласна в будущем контактировать с талибами, но Афганистан не должен вновь превратиться в очаг терроризма, а девочки до 18 лет должны обязательно получить образование.