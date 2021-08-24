Пашинян назвал новые данные о погибших в ходе 44-дневной войны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен, что демаркация и делимитация границ с Азербайджаном необходимо начать максимально быстро. Об этом он заявил на заседании парламента, представляя программу правительства.

«Сожалею, что из-за политического шума не удалось весной достичь запланированного результата. Нестабильная ситуация на ряде участков армяно-азербайджанской границе является серьезной угрозой для начала этих процессов», – цитирует его ереванский «Спутник».

Пашинян подчеркнул, что придерживается мнения о необходимом зеркальном отводе армянских и азербайджанских войск на основе советских карт. По его словам, «именно по этому принципу велись работы на участке Тех-Мегри». Премьер-министр Армении добавил, что армянская сторона «готова продвигаться» по этой повестке.

Напомним: весной зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, бывший посол страны в Ватикане Микаел Минасян обнародовал страницу документа, который, по его словам, якобы является текстом трехстороннего заявления глав Армении, РФ и Азербайджана. В нем говорилось о решении создать совместную комиссию по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией. Там же отмечалось, что до 31 мая правительства Армении и Азербайджана создадут национальные делегации в рамках комиссии.

Экс-глава армянской дипмиссии в Ватикане отмечал также, что Пашинян сделал предметом обсуждения пяти сел в Тавуше и Араратской области, которые ранее были азербайджанскими анклавами.