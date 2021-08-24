Пашинян назвал новые данные о погибших в ходе 44-дневной войны

Число погибших с армянской стороны в ходе 44-дневной войны составляет 3373. Количество без вести пропавших – 243. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя во вторник программу правительства в парламенте страны, передает «Спутник».
Как отметил глава правительства, ему приходится представлять программу правительства в чрезвычайных условиях, связанных с тяжелыми последствиями 44-дневной войны, сложной социально-экономической ситуацией в Республике Армения.
«Армения достигла поворотной точки, имеющей решающее значение для нашей государственности», — сказал Пашинян.
Премьер выразил надежду, что в ходе обсуждения программы депутаты воздержаться от оскорблений и ругательств, будут приводить конкретные аргументы критические замечания, предполагающие дискуссию, а не словесную перепалку.