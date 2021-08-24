США обвинили Китай в создании угроз в Южно-Китайском море

24 августа, 10:35


Пекин подрывает систему, основанную на международных правилах, и продолжает создавать угрозы безопасности в акватории Южно-Китайского моря. Об этом заявила во вторник вице-президент США Камала Харрис, выступая в Сингапуре с докладом о взглядах Вашингтона на Индо-Тихоокеанский регион (ИТР).

«Китай продолжает курс на запугивание и принуждение в Южно-Китайском море, сохраняет претензии на большую часть территорий. Эти незаконные претензии были ранее отклонены арбитражным судом, но Пекин продолжает подрывать систему, основанную на международных правилах, и угрожать суверенитету государств», — отметила Харрис.

По ее словам, «Соединенные Штаты вместе со своими союзникам и партнерами сталкиваются с подобными угрозами».

Однако, как отметила вице-президент, «участие Вашингтона в Южно-Китайском море и ИТР не направлено против какой-то страны». «Мы не хотим, чтобы государства выбирали какую-либо сторону», — добавила она.

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Пашинян намекнул, что Баку и Ереван были близки к разрешению ситуации на границе, но сделку сорвал зять Саргсяна

24 августа, 11:27

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен, что демаркация и делимитация границ с Азербайджаном необходимо начать максимально быстро. Об этом он заявил на заседании парламента, представляя программу правительства.

«Сожалею, что из-за политического шума не удалось весной достичь запланированного результата. Нестабильная ситуация на ряде участков армяно-азербайджанской границе является серьезной угрозой для начала этих процессов», – цитирует его ереванский «Спутник».

Пашинян подчеркнул, что придерживается мнения о необходимом зеркальном отводе армянских и азербайджанских войск на основе советских карт. По его словам, «именно по этому принципу велись работы на участке Тех-Мегри». Премьер-министр Армении добавил, что армянская сторона «готова продвигаться» по этой повестке.

Напомним: весной зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, бывший посол страны в Ватикане Микаел Минасян обнародовал страницу документа, который, по его словам, якобы является текстом трехстороннего заявления глав Армении, РФ и Азербайджана. В нем говорилось о решении создать совместную комиссию по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией. Там же отмечалось, что до 31 мая правительства Армении и Азербайджана создадут национальные делегации в рамках комиссии.

Экс-глава армянской дипмиссии в Ватикане отмечал также, что Пашинян сделал предметом обсуждения пяти сел в Тавуше и Араратской области, которые ранее были азербайджанскими анклавами.

 