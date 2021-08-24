Россия усилила военную базу в Таджикистане

24 августа, 10:30

Партия новых противотанковых ракетных комплексов «Корнет» поступила на вооружение российской военной базы в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«На вооружение 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, поступила партия современных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет». Новые комплексы находятся на вооружении артиллерийских подразделений российского соединения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ПТРК «Корнет» предназначены для поражения бронированной техники противника и воздушных целей, включая вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Наведение ракеты на цель осуществляется по лазерному лучу. Максимальная дальность стрельбы – 5,5 километров, минимальная – 100 метров.

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Пашинян намекнул, что Баку и Ереван были близки к разрешению ситуации на границе, но сделку сорвал зять Саргсяна

24 августа, 11:27

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен, что демаркация и делимитация границ с Азербайджаном необходимо начать максимально быстро. Об этом он заявил на заседании парламента, представляя программу правительства.

«Сожалею, что из-за политического шума не удалось весной достичь запланированного результата. Нестабильная ситуация на ряде участков армяно-азербайджанской границе является серьезной угрозой для начала этих процессов», – цитирует его ереванский «Спутник».

Пашинян подчеркнул, что придерживается мнения о необходимом зеркальном отводе армянских и азербайджанских войск на основе советских карт. По его словам, «именно по этому принципу велись работы на участке Тех-Мегри». Премьер-министр Армении добавил, что армянская сторона «готова продвигаться» по этой повестке.

Напомним: весной зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, бывший посол страны в Ватикане Микаел Минасян обнародовал страницу документа, который, по его словам, якобы является текстом трехстороннего заявления глав Армении, РФ и Азербайджана. В нем говорилось о решении создать совместную комиссию по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией. Там же отмечалось, что до 31 мая правительства Армении и Азербайджана создадут национальные делегации в рамках комиссии.

Экс-глава армянской дипмиссии в Ватикане отмечал также, что Пашинян сделал предметом обсуждения пяти сел в Тавуше и Араратской области, которые ранее были азербайджанскими анклавами.

 