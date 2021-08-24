Россия усилила военную базу в Таджикистане

Партия новых противотанковых ракетных комплексов «Корнет» поступила на вооружение российской военной базы в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
«На вооружение 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, поступила партия современных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет». Новые комплексы находятся на вооружении артиллерийских подразделений российского соединения», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ПТРК «Корнет» предназначены для поражения бронированной техники противника и воздушных целей, включая вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Наведение ракеты на цель осуществляется по лазерному лучу. Максимальная дальность стрельбы – 5,5 километров, минимальная – 100 метров.