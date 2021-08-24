В Афганистане похитили украинский самолет

24 августа, 10:19

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что на прошлой неделе украинский самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран, передает РИА Новости.

В понедельник вечером третий самолет с эвакуированными из Афганистана гражданами прибыл на Украину, на его борту были 98 пассажиров, среди которых 41 гражданин Украины.

«Наш самолет захватили другие люди. В (минувший – ред.) вторник у нас фактически украли самолет — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев», — рассказал Енин «Громадське радио» (Общественное радио), однако не уточнил, чем закончился инцидент.

«Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта», — добавил замглавы МИД Украины.

Енин отметил, что последнюю неделю вся дипломатическая служба во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой работала в режиме «краш-теста».

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Пашинян намекнул, что Баку и Ереван были близки к разрешению ситуации на границе, но сделку сорвал зять Саргсяна

24 августа, 11:27

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен, что демаркация и делимитация границ с Азербайджаном необходимо начать максимально быстро. Об этом он заявил на заседании парламента, представляя программу правительства.

«Сожалею, что из-за политического шума не удалось весной достичь запланированного результата. Нестабильная ситуация на ряде участков армяно-азербайджанской границе является серьезной угрозой для начала этих процессов», – цитирует его ереванский «Спутник».

Пашинян подчеркнул, что придерживается мнения о необходимом зеркальном отводе армянских и азербайджанских войск на основе советских карт. По его словам, «именно по этому принципу велись работы на участке Тех-Мегри». Премьер-министр Армении добавил, что армянская сторона «готова продвигаться» по этой повестке.

Напомним: весной зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, бывший посол страны в Ватикане Микаел Минасян обнародовал страницу документа, который, по его словам, якобы является текстом трехстороннего заявления глав Армении, РФ и Азербайджана. В нем говорилось о решении создать совместную комиссию по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией. Там же отмечалось, что до 31 мая правительства Армении и Азербайджана создадут национальные делегации в рамках комиссии.

Экс-глава армянской дипмиссии в Ватикане отмечал также, что Пашинян сделал предметом обсуждения пяти сел в Тавуше и Араратской области, которые ранее были азербайджанскими анклавами.

 