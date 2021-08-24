США вакцинируют всех эвакуированных из Афганистана

24 августа, 10:14

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что американская администрация намерена вакцинировать всех прибывающих в США лиц, которые были эвакуированы из Афганистана, сообщает ТАСС.

По ее словам, всех эвакуированных проверяют на коронавирус, им будут предлагать сделать прививку, если они еще не вакцинированы. Псаки пообещала предоставить больше информации по данному вопросу.

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Пашинян намекнул, что Баку и Ереван были близки к разрешению ситуации на границе, но сделку сорвал зять Саргсяна

24 августа, 11:27

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен, что демаркация и делимитация границ с Азербайджаном необходимо начать максимально быстро. Об этом он заявил на заседании парламента, представляя программу правительства.

«Сожалею, что из-за политического шума не удалось весной достичь запланированного результата. Нестабильная ситуация на ряде участков армяно-азербайджанской границе является серьезной угрозой для начала этих процессов», – цитирует его ереванский «Спутник».

Пашинян подчеркнул, что придерживается мнения о необходимом зеркальном отводе армянских и азербайджанских войск на основе советских карт. По его словам, «именно по этому принципу велись работы на участке Тех-Мегри». Премьер-министр Армении добавил, что армянская сторона «готова продвигаться» по этой повестке.

Напомним: весной зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, бывший посол страны в Ватикане Микаел Минасян обнародовал страницу документа, который, по его словам, якобы является текстом трехстороннего заявления глав Армении, РФ и Азербайджана. В нем говорилось о решении создать совместную комиссию по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией. Там же отмечалось, что до 31 мая правительства Армении и Азербайджана создадут национальные делегации в рамках комиссии.

Экс-глава армянской дипмиссии в Ватикане отмечал также, что Пашинян сделал предметом обсуждения пяти сел в Тавуше и Араратской области, которые ранее были азербайджанскими анклавами.

 