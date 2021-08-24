В Турции в связи с юбилеем победы в Малазгирте установлен посвященный Азербайджану шатер

В Турции проходят мероприятия, посвященные 950-летию победы в Малазгирте.
C 23 по 25 августа в районе Ахлат провинции Битлис, а 26 августа в районе Малазгирт провинции Муш по указанию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пройдут мероприятия “Малазгирт 1071”, передает АПА.
На территории, объявленной постановлением Кабинета министров “Национальный парк истории победы Малазгирт-1071”, разбиты 16 шатров. В регионе Чархо Ахлатского района также создан национальный парк площадью 150 тысяч квадратных метров, где на участке 120 кв.м установлены 50 палаток с “щатром султана Алпарслана”.
Напомним, что в торжествах, которые начнутся 23 августа и продлятся 3 дня, вниманию посетителей и участников мероприятия представлен шатер, посвященный азербайджанской культуре.