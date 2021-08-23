Байден и Джонсон продолжат эвакуацию из Афганистана и после 31 августа

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились о совместной работе в вопросе эвакуации из Афганистана всех, кто имеет на это право, причём и после 31 августа, когда завершается срок основной эвакуации. Об этом сообщает канцелярия британского правительства.

«Лидеры договорились продолжать работать вместе над тем, чтобы гарантировать, что все лица, имеющие право выехать [из Афганистана], могли сделать это, в том числе и после того, как начальная стадия эвакуации закончится», — говорится в сообщении, которое приводит «Лайф».

Также стороны обговорили планы на предстоящую виртуальный саммит лидеров G7, отметив важность тесной координации с союзниками и партнёрами в разрешении текущей ситуации в Афганистане.