Исламабад ратует за диалог между мировым сообществом и талибами

Исламабад призывает все страны мира вести диалог с движением «Талибан», пришедшим к власти в Афганистане. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

«Международное сообщество должно оставаться в контакте с афганскими талибами», — цитирует Куреши ТАСС со ссылкой на Jeo TV.

По словам главы МИД Пакистана, в ближайшее время он посетит Иран, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан для обсуждения ситуации в Афганистане. Он также отметил, что Пакистан намеревается содействовать миру в этой стране и надеется, что другие государства региона поступят так же.