Исламабад ратует за диалог между мировым сообществом и талибами

23 августа, 23:34

Исламабад призывает все страны мира вести диалог с движением «Талибан», пришедшим к власти в Афганистане. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

«Международное сообщество должно оставаться в контакте с афганскими талибами», — цитирует Куреши ТАСС со ссылкой на Jeo TV.

По словам главы МИД Пакистана, в ближайшее время он посетит Иран, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан для обсуждения ситуации в Афганистане. Он также отметил, что Пакистан намеревается содействовать миру в этой стране и надеется, что другие государства региона поступят так же.

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Чавушоглу: Крым – это Украина

23 августа, 17:10

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время саммита «Крымской платформы» 23 августа заявил, что это мероприятие «открывает страницу мирного возвращения Крыма Украине».

«Семь лет прошло с момента незаконной аннексии Крыма. Наша поддержка территориальной целостности Украины остается прочной. Наш голос сильно звучит среди других голосов против такого откровенного нарушения международного права. Мы собрались здесь, чтобы подтвердить нашу солидарность и преданность нашей борьбе. «Крымская платформа» – это еще и вопросы людей», – сказал Чавушоглу.

Он напомнил, что в Турции проживает очень много представителей крымскотатарского народа.

«Знаете, есть такая поговорка: «Упасть проще, чем подняться снова». На протяжении истории крымские татары знали, и падения, и взлеты. И мы поддерживаем стремление крымских татар к сохранению единства и независимости Украины. Хочу подчеркнуть необходимость повышения мирового осознание значения этой проблемы – аннексии Крыма. Мы должны вернуть правомочность международного права. Мы понимаем, что легкого решения этой проблемы не существует», – сказал Чавушоглу. Его цитирует Крым.Реалии.

Он выразил сожаление, что международная система, включая механизм и систему ООН, не «очень способствует» деоккупации Крыма.

«Поэтому остается идти мирным и дипломатическим путем, но идти мощно. Я думаю, что этот саммит открывает эту страницу мирного, длительного пути возвращения Крыма в Украину, потому что Крым – это Украина», – сказал министр иностранных дел Турции.

Присутствующие на саммите проводили выступление Чавушоглу аплодисментами.