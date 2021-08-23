Вануату: секреты счастья и благополучия

Еще в 2016 году крохотная островная страна Вануату стала четвертым самым счастливым государством на планете по версии рейтинга Happy Planet Index. Рейтинг оценивает страны по уровню ВВП, состоянию экологии, индексу человеческого потенциала и общему благосостоянию жителей.

Почему Вануату – настолько счастливое место, даже сейчас – в разгар экономических кризисов и бушующей пандемии – повествует интернет-портал km.ru со ссылкой на Migronis.

Это страна миролюбия

Хотя население Вануату общается более чем на сотне разных языков, диалектов и наречий – это никогда не мешало местным понимать друг друга. Политические споры и социальные конфликты – все это всегда решалось в Вануату на уровне обсуждений и общественных собраний, и никогда не перерастало во что-то серьезное.

Более того – в Вануату даже нет собственных вооруженных сил. Только относительно малочисленная полиция, которая в основном занимается охраной туристов от карманных воришек.

Это “зеленое” государство

«Зеленая» энергетика – это не только экономия, но и забота об окружающей среде. По официальным данным, в 2011 году 34% всего электричества Вануату вырабатывали возобновляемые источники энергии. А к 2030 году страна собирается полностью переключиться на ветряные, гидро- и солнечные электростанции.

Здесь чтут традиции

На большинстве островов в этой стране по-прежнему живут почти первобытные племена. Им не нужны документы или деньги, они не знают календарей и телефонов, спокойно обходятся даже без одежды. 5% местного населения все еще исповедует знаменитый «культ карго».

Стоит удалиться от центрального аэропорта на пару миль и этих островах можно попасть в далекое прошлое — на добрых пять-шесть тысяч лет. И наблюдая за шаманским ритуалом в одном из поселений – ни за что не поверишь, что вполне современная и цивилизованная столица Вануату всего в получасе езды.

В Вануату — отличный климат

Вануату – страна в Океании, а значит здесь царит экваториальный климат. В результате, даже в зимние месяцы воздух тут не становится холоднее 18C. При этом летом местным жителям не грозит чудовищная жара – выше 30C температура обычно не поднимается. Но отметим, что в столице – Порт Виле – влажность даже в «сухой» сезон достигает 70%, а когда наступает дождливый сезон – этот показатель может доходить до 90%.

Это — страна-заповедник

В Вануату 106 заповедных территорий! А также один огромный национальный парк – настоящая гордость страны. Только официально здесь зарегистрировано 120 видов разных птиц. Вокруг Вануату дайверов поджидают коралловые рифы и впадина на дне океана, глубина которой – восемь километров!

Вануату счастливо, несмотря ни на что

Вануату – это одно из самых бедных государств Земли. Страна буквально стоит на действующем вулкане, многие местные не обучены грамоте и слушаются вождей и шаманов.

Но все это не мешает Вануату быть одним из самых счастливых государств на Земле. В свое время Вануату получил самую высокую оценку Happy Planet Index (за пределами Северной и Южной Америк).

Жизнь в Вануату

Переехать в одну из самых счастливых стран мира можно уже сейчас. Это возможно благодаря программе гражданства за инвестиции, которая действует в Вануату. По ее условиям паспорт можно оформить всего за шесть недель, в обмен на инвестиции в экономику Вануату в размере как минимум $130000.