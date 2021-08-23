Вануату: секреты счастья и благополучия

23 августа, 23:19

Еще в 2016 году крохотная островная страна Вануату стала четвертым самым счастливым государством на планете по версии рейтинга Happy Planet Index. Рейтинг оценивает страны по уровню ВВП, состоянию экологии, индексу человеческого потенциала и общему благосостоянию жителей.

Почему Вануату – настолько счастливое место, даже сейчас – в разгар экономических кризисов и бушующей пандемии – повествует интернет-портал km.ru со ссылкой на Migronis.

Это страна миролюбия

Хотя население Вануату общается более чем на сотне разных языков, диалектов и наречий – это никогда не мешало местным понимать друг друга. Политические споры и социальные конфликты – все это всегда решалось в Вануату на уровне обсуждений и общественных собраний, и никогда не перерастало во что-то серьезное.

Более того – в Вануату даже нет собственных вооруженных сил. Только относительно малочисленная полиция, которая в основном занимается охраной туристов от карманных воришек.

Это “зеленое” государство

«Зеленая» энергетика – это не только экономия, но и забота об окружающей среде. По официальным данным, в 2011 году 34% всего электричества Вануату вырабатывали возобновляемые источники энергии. А к 2030 году страна собирается полностью переключиться на ветряные, гидро- и солнечные электростанции.

Здесь чтут традиции

На большинстве островов в этой стране по-прежнему живут почти первобытные племена. Им не нужны документы или деньги, они не знают календарей и телефонов, спокойно обходятся даже без одежды. 5% местного населения все еще исповедует знаменитый «культ карго».

Стоит удалиться от центрального аэропорта на пару миль и этих островах можно попасть в далекое прошлое — на добрых пять-шесть тысяч лет. И наблюдая за шаманским ритуалом в одном из поселений – ни за что не поверишь, что вполне современная и цивилизованная столица Вануату всего в получасе езды.

В Вануату — отличный климат

Вануату – страна в Океании, а значит здесь царит экваториальный климат. В результате, даже в зимние месяцы воздух тут не становится холоднее 18C. При этом летом местным жителям не грозит чудовищная жара – выше 30C температура обычно не поднимается. Но отметим, что в столице – Порт Виле – влажность даже в «сухой» сезон достигает 70%, а когда наступает дождливый сезон – этот показатель может доходить до 90%.

Это — страна-заповедник

В Вануату 106 заповедных территорий! А также один огромный национальный парк – настоящая гордость страны. Только официально здесь зарегистрировано 120 видов разных птиц. Вокруг Вануату дайверов поджидают коралловые рифы и впадина на дне океана, глубина которой – восемь километров!

Вануату счастливо, несмотря ни на что

Вануату – это одно из самых бедных государств Земли. Страна буквально стоит на действующем вулкане, многие местные не обучены грамоте и слушаются вождей и шаманов.

Но все это не мешает Вануату быть одним из самых счастливых государств на Земле. В свое время Вануату получил самую высокую оценку Happy Planet Index (за пределами Северной и Южной Америк).

Жизнь в Вануату

Переехать в одну из самых счастливых стран мира можно уже сейчас. Это возможно благодаря программе гражданства за инвестиции, которая действует в Вануату. По ее условиям паспорт можно оформить всего за шесть недель, в обмен на инвестиции в экономику Вануату в размере как минимум $130000.

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Чавушоглу: Крым – это Украина

23 августа, 17:10

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время саммита «Крымской платформы» 23 августа заявил, что это мероприятие «открывает страницу мирного возвращения Крыма Украине».

«Семь лет прошло с момента незаконной аннексии Крыма. Наша поддержка территориальной целостности Украины остается прочной. Наш голос сильно звучит среди других голосов против такого откровенного нарушения международного права. Мы собрались здесь, чтобы подтвердить нашу солидарность и преданность нашей борьбе. «Крымская платформа» – это еще и вопросы людей», – сказал Чавушоглу.

Он напомнил, что в Турции проживает очень много представителей крымскотатарского народа.

«Знаете, есть такая поговорка: «Упасть проще, чем подняться снова». На протяжении истории крымские татары знали, и падения, и взлеты. И мы поддерживаем стремление крымских татар к сохранению единства и независимости Украины. Хочу подчеркнуть необходимость повышения мирового осознание значения этой проблемы – аннексии Крыма. Мы должны вернуть правомочность международного права. Мы понимаем, что легкого решения этой проблемы не существует», – сказал Чавушоглу. Его цитирует Крым.Реалии.

Он выразил сожаление, что международная система, включая механизм и систему ООН, не «очень способствует» деоккупации Крыма.

«Поэтому остается идти мирным и дипломатическим путем, но идти мощно. Я думаю, что этот саммит открывает эту страницу мирного, длительного пути возвращения Крыма в Украину, потому что Крым – это Украина», – сказал министр иностранных дел Турции.

Присутствующие на саммите проводили выступление Чавушоглу аплодисментами.