Лидеры Беларуси и России обсудили вопросы экономической и военно-политической направленности

23 августа, 23:05

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин сегодня вечером провели телефонный разговор. Договорились о нем еще во время утреннего саммита ОДКБ — продолжить обсуждение ситуации в Афганистане, сверить часы по актуальной тематике двусторонней повестки, в частности экономическим и военно-политическим вопросам, передает БЕЛТА.

Разговор в итоге коснулся и экономической составляющей взаимоотношений. Говорили о союзных программах, которые на сегодняшний день в высокой степени готовности. Конкретные решения будут приняты в ближайшее время.

Главы государств также обсудили предстоящие учения «Запад-2021».

Отдельно и подробно остановились президенты на ситуации на границах Беларуси с НАТО.

Говорили и о сотрудничестве в области подготовки кадров военных и спецслужб, а также взаимодействии в области СМИ.

Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о графике контактов на высшем уровне в ближайшее время.

﻿

Чавушоглу: Крым – это Украина

23 августа, 17:10

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время саммита «Крымской платформы» 23 августа заявил, что это мероприятие «открывает страницу мирного возвращения Крыма Украине».

«Семь лет прошло с момента незаконной аннексии Крыма. Наша поддержка территориальной целостности Украины остается прочной. Наш голос сильно звучит среди других голосов против такого откровенного нарушения международного права. Мы собрались здесь, чтобы подтвердить нашу солидарность и преданность нашей борьбе. «Крымская платформа» – это еще и вопросы людей», – сказал Чавушоглу.

Он напомнил, что в Турции проживает очень много представителей крымскотатарского народа.

«Знаете, есть такая поговорка: «Упасть проще, чем подняться снова». На протяжении истории крымские татары знали, и падения, и взлеты. И мы поддерживаем стремление крымских татар к сохранению единства и независимости Украины. Хочу подчеркнуть необходимость повышения мирового осознание значения этой проблемы – аннексии Крыма. Мы должны вернуть правомочность международного права. Мы понимаем, что легкого решения этой проблемы не существует», – сказал Чавушоглу. Его цитирует Крым.Реалии.

Он выразил сожаление, что международная система, включая механизм и систему ООН, не «очень способствует» деоккупации Крыма.

«Поэтому остается идти мирным и дипломатическим путем, но идти мощно. Я думаю, что этот саммит открывает эту страницу мирного, длительного пути возвращения Крыма в Украину, потому что Крым – это Украина», – сказал министр иностранных дел Турции.

Присутствующие на саммите проводили выступление Чавушоглу аплодисментами.