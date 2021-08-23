СМИ Греции сообщили о втором случае смерти полностью вакцинированного от COVID-19



В Греции зарегистрирован второй случай смерти от коронавируса полностью вакцинированного человека, сообщило греческое общественное телевидение ERT.

В отделении интенсивной терапии больницы острова Закинтос ночью в воскресенье скончался 77-летний мужчина. Он поступил в отделение для больных коронавирусом 30 июля, с 10 августа был на искусственной вентиляции легких, сообщает телеканал.

«Мужчина был вакцинирован, но у него был ослаблен иммунитет из-за очень серьезного основного заболевания, от которого, согласно информации из больницы, он получал сильнодействующие лекарства, существенно влияющие на эффективность вакцины», — говорится в сообщении.

О первом случае смерти пациента, полностью вакцинированного от коронавируса и не имеющего основных заболеваний, сообщил 16 августа директор второго отделения интенсивной терапии больницы «Папаниколау» в Салониках Никос Каправелос. Он назвал это исключением.