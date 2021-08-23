Израиль фиксирует высокий уровень защиты после третьей дозы вакцины от COVID-19

Пациенты в возрасте от 60 лет, получившие третью дозу вакцины от коронавируса, значительно лучше защищены от заражения и серьезных осложнений при COVID-19, чем те, кто сделал две прививки. Такие выводы были опубликованы на сайте министерства здравоохранения Израиля, передает DW.

Конкретно степень защиты от тяжелого протекания болезни увеличивается в 5-6 раз по прошествии десяти дней с момента третьего укола, выяснили израильские специалисты. Во столько же раз, соответственно, снижается риск госпитализации.

Аналогичные выводы содержит обнародованная несколькими днями ранее публикация израильской медицинской организации Maccabi.

Третью дозу вакцины от коронавируса гражданам в возрасте от 60 лет в Израиле вводят с 30 июля. 19 августа категорию пациентов, которым доступна эта услуга, расширили, включив в нее пациентов старше 40 лет, а также учителей, медработников и беременных.