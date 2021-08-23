В Одессе обнаружили массовое захоронение жертв НКВД



В Одессе на бывшем специальном объекте «Татарка» обнаружили массовое захоронение жертв НКВД, оно включает 29 могильников.

Об этом сообщает Украинский институт национальной памяти на своей странице в Facebook.

«На сегодняшний момент после изучения северо-западного сектора бывшего спецобъекта НКВД «Татарка» на 6-м километре Овидиопольской дороги в Одессе найдено по меньшей мере 29 могильников – отдельных ям, где были похоронены расстрелянные одесситы, жертвы коммунистического террора», – говорится в сообщении.

Место указал одесский историк Александр Бабич, который нашел в румынских архивах материалы о массовых расстрелах и захоронениях НКВД возле Одессы в 1930-х годах.

На странице Украинского института национальной памяти также сообщили, что ранее на этом же месте были обнаружены расстрельные ямы. Они располагались с интервалом в 1 метр, а кости погибших в них лежали в несколько слоев. Сообщается, что трупы расстрелянных присыпали землей на 20-30 см, а сверху насыпали мусор. Потом эту свалку ровняли, чтобы скрыть места массового убийства.

Согласно данным архивных документов, могильники могут находиться и на территории воинской части, которая граничит с полигоном.

В настоящее время могильники локализуются, количество жертв репрессий пока не подсчитано, но, как утверждают историки, этот объект является одним из крупнейших в Украине. Кроме того, эксперты считают, что настоящая территория данного массового захоронения намного больше ныне установленных границ.

