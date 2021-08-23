В Одессе обнаружили массовое захоронение жертв НКВД

23 августа, 16:59


В Одессе на бывшем специальном объекте «Татарка» обнаружили массовое захоронение жертв НКВД, оно включает 29 могильников.

Об этом сообщает Украинский институт национальной памяти на своей странице в Facebook.

«На сегодняшний момент после изучения северо-западного сектора бывшего спецобъекта НКВД «Татарка» на 6-м километре Овидиопольской дороги в Одессе найдено по меньшей мере 29 могильников – отдельных ям, где были похоронены расстрелянные одесситы, жертвы коммунистического террора», – говорится в сообщении.

Место указал одесский историк Александр Бабич, который нашел в румынских архивах материалы о массовых расстрелах и захоронениях НКВД возле Одессы в 1930-х годах.

На странице Украинского института национальной памяти также сообщили, что ранее на этом же месте были обнаружены расстрельные ямы. Они располагались с интервалом в 1 метр, а кости погибших в них лежали в несколько слоев. Сообщается, что трупы расстрелянных присыпали землей на 20-30 см, а сверху насыпали мусор. Потом эту свалку ровняли, чтобы скрыть места массового убийства.

Согласно данным архивных документов, могильники могут находиться и на территории воинской части, которая граничит с полигоном.

В настоящее время могильники локализуются, количество жертв репрессий пока не подсчитано, но, как утверждают историки, этот объект является одним из крупнейших в Украине. Кроме того, эксперты считают, что настоящая территория данного массового захоронения намного больше ныне установленных границ.

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Чавушоглу: Крым – это Украина

23 августа, 17:10

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время саммита «Крымской платформы» 23 августа заявил, что это мероприятие «открывает страницу мирного возвращения Крыма Украине».

«Семь лет прошло с момента незаконной аннексии Крыма. Наша поддержка территориальной целостности Украины остается прочной. Наш голос сильно звучит среди других голосов против такого откровенного нарушения международного права. Мы собрались здесь, чтобы подтвердить нашу солидарность и преданность нашей борьбе. «Крымская платформа» – это еще и вопросы людей», – сказал Чавушоглу.

Он напомнил, что в Турции проживает очень много представителей крымскотатарского народа.

«Знаете, есть такая поговорка: «Упасть проще, чем подняться снова». На протяжении истории крымские татары знали, и падения, и взлеты. И мы поддерживаем стремление крымских татар к сохранению единства и независимости Украины. Хочу подчеркнуть необходимость повышения мирового осознание значения этой проблемы – аннексии Крыма. Мы должны вернуть правомочность международного права. Мы понимаем, что легкого решения этой проблемы не существует», – сказал Чавушоглу. Его цитирует Крым.Реалии.

Он выразил сожаление, что международная система, включая механизм и систему ООН, не «очень способствует» деоккупации Крыма.

«Поэтому остается идти мирным и дипломатическим путем, но идти мощно. Я думаю, что этот саммит открывает эту страницу мирного, длительного пути возвращения Крыма в Украину, потому что Крым – это Украина», – сказал министр иностранных дел Турции.

Присутствующие на саммите проводили выступление Чавушоглу аплодисментами.