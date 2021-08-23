Чавушоглу заявил в Киеве, что Турция никогда не признает аннексию Крыма Россией

23 августа, 15:55


Турция поддерживает целостность границ Украины, никогда не признавала и не признает аннексию Крыма.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу журналистам в понедельник перед саммитом «Крымской платформы», передает «Анадолу».

Глава МИД подчеркнул, что Турция принимает участие в саммите, что продемонстрировать поддержку территориальной целостности Украины и значимость, которую она придает правам крымских татар.

«Мы постоянно повторяем, что никогда не признавали и не намерены признавать аннексию Крыма. Но говорить об этом недостаточно. Мы выражаем свою поддержку вместе с другими дружественными и союзническими странами, поддерживающими территориальную целостность и нерушимость границ Крыма и Украины», — подчеркнул Чавушоглу.

Турецкий министр выразил надежду на то, что «Крымская платформа» сыграет важную роль в защите прав крымских татар и сохранении целостности границ Украины.

Чавушоглу также коснулся двусторонних отношений между Турцией и Украиной. «Мы прилагаем большие усилия для развития наших отношений в различных областях. В октябре я вновь приеду в Украину для участия в заседании Совместного стратегического планирования вместе с моим другом, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой», — добавил министр.

﻿

Чавушоглу: Крым – это Украина

23 августа, 17:10

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время саммита «Крымской платформы» 23 августа заявил, что это мероприятие «открывает страницу мирного возвращения Крыма Украине».

«Семь лет прошло с момента незаконной аннексии Крыма. Наша поддержка территориальной целостности Украины остается прочной. Наш голос сильно звучит среди других голосов против такого откровенного нарушения международного права. Мы собрались здесь, чтобы подтвердить нашу солидарность и преданность нашей борьбе. «Крымская платформа» – это еще и вопросы людей», – сказал Чавушоглу.

Он напомнил, что в Турции проживает очень много представителей крымскотатарского народа.

«Знаете, есть такая поговорка: «Упасть проще, чем подняться снова». На протяжении истории крымские татары знали, и падения, и взлеты. И мы поддерживаем стремление крымских татар к сохранению единства и независимости Украины. Хочу подчеркнуть необходимость повышения мирового осознание значения этой проблемы – аннексии Крыма. Мы должны вернуть правомочность международного права. Мы понимаем, что легкого решения этой проблемы не существует», – сказал Чавушоглу. Его цитирует Крым.Реалии.

Он выразил сожаление, что международная система, включая механизм и систему ООН, не «очень способствует» деоккупации Крыма.

«Поэтому остается идти мирным и дипломатическим путем, но идти мощно. Я думаю, что этот саммит открывает эту страницу мирного, длительного пути возвращения Крыма в Украину, потому что Крым – это Украина», – сказал министр иностранных дел Турции.

Присутствующие на саммите проводили выступление Чавушоглу аплодисментами.