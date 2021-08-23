Чавушоглу заявил в Киеве, что Турция никогда не признает аннексию Крыма Россией



Турция поддерживает целостность границ Украины, никогда не признавала и не признает аннексию Крыма.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу журналистам в понедельник перед саммитом «Крымской платформы», передает «Анадолу».

Глава МИД подчеркнул, что Турция принимает участие в саммите, что продемонстрировать поддержку территориальной целостности Украины и значимость, которую она придает правам крымских татар.

«Мы постоянно повторяем, что никогда не признавали и не намерены признавать аннексию Крыма. Но говорить об этом недостаточно. Мы выражаем свою поддержку вместе с другими дружественными и союзническими странами, поддерживающими территориальную целостность и нерушимость границ Крыма и Украины», — подчеркнул Чавушоглу.

Турецкий министр выразил надежду на то, что «Крымская платформа» сыграет важную роль в защите прав крымских татар и сохранении целостности границ Украины.

Чавушоглу также коснулся двусторонних отношений между Турцией и Украиной. «Мы прилагаем большие усилия для развития наших отношений в различных областях. В октябре я вновь приеду в Украину для участия в заседании Совместного стратегического планирования вместе с моим другом, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой», — добавил министр.