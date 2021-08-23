Меркель: Германия к 2045 году перестанет нуждаться в российском газе

Германия рассчитывает к 2045 году достичь климатического нейтралитета, к этому времени зависимость страны от поставок газа, в том числе российского, значительно снизится. Об этом накануне заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«И именно потому будет меньшее потребление газа, и тогда газ не будет идти ни по «Северному потоку-2», ни по газотранспортной системе Украины», — заявила Меркель. Она отметила, что Киев должен быть готов к такому развитию событий.

По словам канцлера, одна из возможностей — это партнерство в сфере зеленой энергетики: «Можно производить «зеленый» водород и им воспользоваться».