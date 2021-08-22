Экс-глава Боливии хотела изувечить себя

23 августа, 01:00

Психиатры оценивают состояние бывшей исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес после того, как она попыталась нанести себе порезы в тюрьме. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны.

«Проводится психиатрическая оценка. Судебно-медицинская экспертиза установит мотивы и психологические характеристики самоповреждения», — говорится в заявлении, которое приводит ТАСС.

Ранее в субботу глава МВД Карлос дель Кастильо сообщил, что Аньес попыталась нанести себе вред, у нее на руке были обнаружены небольшие порезы, но ее здоровью ничего не угрожает.

Ранее адвокаты Аньес неоднократно просили выпустить ее из тюрьмы из-за проблем со здоровьем. МВД Боливии в пятницу выпустило заявление, в котором говорилось, что медобследование показало, что бывшая и.о. президента не нуждается в госпитализации.

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Байрактар ​​отметил, что беспилотники изменили ход войны в Карабахе

22 августа, 21:16

Турецкий предприниматель, инженер, технический директор и совладелец компании «Baykar Makina» Сельчук Байрактар рассказал о роли беспилотников Bayraktar TB2 в 44-дневной войне в Карабахе.

Сельчук Байрактар ​​отметил, что беспилотники изменили ход войны.

«Война продлилась 44 дня. На протяжении 44 дней эскадрильи наших боевых беспилотников Bayraktar TB2, наряду с выполнением своих основных функций разведки и наблюдения, обезвреживали обнаруженные цели, в том числе вражеские системы противовоздушной обороны. И это в то время, как системы ПВО, по сути, являются очень мощными системами, предназначенными для обезвреживания воздушных сил. Вместе с тем беспилотники уничтожали танки, бронемашины, многочисленные гаубицы и артбатареи. Они летали эскадрильями беспрерывно, днем и ночью, при любых метеоусловиях», — сообщил турецкий предприниматель, слова которого приводит Trend со ссылкой на CNN Turk.

Он также отметил, что рассматриваемые беспилотники на самом деле были роботизированными самолетами.