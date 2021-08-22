Экс-глава Боливии хотела изувечить себя

Психиатры оценивают состояние бывшей исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес после того, как она попыталась нанести себе порезы в тюрьме. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны.

«Проводится психиатрическая оценка. Судебно-медицинская экспертиза установит мотивы и психологические характеристики самоповреждения», — говорится в заявлении, которое приводит ТАСС.

Ранее в субботу глава МВД Карлос дель Кастильо сообщил, что Аньес попыталась нанести себе вред, у нее на руке были обнаружены небольшие порезы, но ее здоровью ничего не угрожает.

Ранее адвокаты Аньес неоднократно просили выпустить ее из тюрьмы из-за проблем со здоровьем. МВД Боливии в пятницу выпустило заявление, в котором говорилось, что медобследование показало, что бывшая и.о. президента не нуждается в госпитализации.