Турецкие силовики ликвидировали трех боевиков в Сирии

Турецкий предприниматель, инженер, технический директор и совладелец компании «Baykar Makina» Сельчук Байрактар рассказал о роли беспилотников Bayraktar TB2 в 44-дневной войне в Карабахе.

Сельчук Байрактар ​​отметил, что беспилотники изменили ход войны.

«Война продлилась 44 дня. На протяжении 44 дней эскадрильи наших боевых беспилотников Bayraktar TB2, наряду с выполнением своих основных функций разведки и наблюдения, обезвреживали обнаруженные цели, в том числе вражеские системы противовоздушной обороны. И это в то время, как системы ПВО, по сути, являются очень мощными системами, предназначенными для обезвреживания воздушных сил. Вместе с тем беспилотники уничтожали танки, бронемашины, многочисленные гаубицы и артбатареи. Они летали эскадрильями беспрерывно, днем и ночью, при любых метеоусловиях», — сообщил турецкий предприниматель, слова которого приводит Trend со ссылкой на CNN Turk.

Он также отметил, что рассматриваемые беспилотники на самом деле были роботизированными самолетами.