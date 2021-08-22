Украинский генерал призвал готовиться к наступлению на т.н. ДНР и ЛНР

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины, генерал-майор Валерий Залужный призвал готовиться к наступлению на т.н. ДНР и ЛНР. Своё заявление главком ВСУ сделал на IV Международном волонтёрском и ветеранском форуме «Украина 30. Защитники».

«Мне бы очень хотелось, чтобы ВСУ от государства получили то, что им необходимо — соответствующее вооружение, соответствующую военную технику. ВСУ должны развиваться, совершенствовать свою тактику, переоценивать формы и способы применения даже в таких условиях, которые сейчас есть, с целью минимизации потерь, и главное — подготовки к ведению наступательных действий для освобождения оккупированных территорий», — сказал Залужный (цитата по «Лайфу»).

Он добавил, что также Украина должна быть готова к «полномасштабному вторжению России».