Украинский генерал призвал готовиться к наступлению на т.н. ДНР и ЛНР

22 августа, 23:54

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины, генерал-майор Валерий Залужный призвал готовиться к наступлению на т.н. ДНР и ЛНР. Своё заявление главком ВСУ сделал на IV Международном волонтёрском и ветеранском форуме «Украина 30. Защитники».

«Мне бы очень хотелось, чтобы ВСУ от государства получили то, что им необходимо — соответствующее вооружение, соответствующую военную технику. ВСУ должны развиваться, совершенствовать свою тактику, переоценивать формы и способы применения даже в таких условиях, которые сейчас есть, с целью минимизации потерь, и главное — подготовки к ведению наступательных действий для освобождения оккупированных территорий», — сказал Залужный (цитата по «Лайфу»).

Он добавил, что также Украина должна быть готова к «полномасштабному вторжению России».

﻿

Байрактар ​​отметил, что беспилотники изменили ход войны в Карабахе

22 августа, 21:16

Турецкий предприниматель, инженер, технический директор и совладелец компании «Baykar Makina» Сельчук Байрактар рассказал о роли беспилотников Bayraktar TB2 в 44-дневной войне в Карабахе.

Сельчук Байрактар ​​отметил, что беспилотники изменили ход войны.

«Война продлилась 44 дня. На протяжении 44 дней эскадрильи наших боевых беспилотников Bayraktar TB2, наряду с выполнением своих основных функций разведки и наблюдения, обезвреживали обнаруженные цели, в том числе вражеские системы противовоздушной обороны. И это в то время, как системы ПВО, по сути, являются очень мощными системами, предназначенными для обезвреживания воздушных сил. Вместе с тем беспилотники уничтожали танки, бронемашины, многочисленные гаубицы и артбатареи. Они летали эскадрильями беспрерывно, днем и ночью, при любых метеоусловиях», — сообщил турецкий предприниматель, слова которого приводит Trend со ссылкой на CNN Turk.

Он также отметил, что рассматриваемые беспилотники на самом деле были роботизированными самолетами.