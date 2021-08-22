Талибы ждут приказа атаковать Панджшер

Бойцы движения «Талибан» ждут приказа для начала атаки на провинцию Панджшер, расположенную к северо-востоку от Кабула. Панджшер, в отличие от остального Афганистана, не была захвачена талибами, заявил источник РИА Новости.

Ранее в воскресенье талибы дали четыре часа на капитуляцию лидеру местного сопротивления Ахмаду Масуду, сыну Ахмад Шаха Масуда — убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского «Северного альянса». В ответ Масуд заявил, что Панджшер не будет сдан и его жители готовы к сопротивлению, как и во время советского военного присутствия.

По словам Масуда, он и его сторонники «хотят закончить войну и стремятся к диалогу», а «Талибан» не продержится долго, если будет и дальше вести себя таким образом.

Масуд также подтвердил информацию западных СМИ, которые сообщали, что помимо местного таджикского ополчения, под его началом есть военные, прибывшие с оружием из других регионов Афганистана, в том числе бойцы спецподразделений. Агентство Франс Пресс сообщило, что сотни талибов направляются к Панджшеру.