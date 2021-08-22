Талибы ждут приказа атаковать Панджшер

22 августа, 23:25

Бойцы движения «Талибан» ждут приказа для начала атаки на провинцию Панджшер, расположенную к северо-востоку от Кабула. Панджшер, в отличие от остального Афганистана, не была захвачена талибами, заявил источник РИА Новости.

Ранее в воскресенье талибы дали четыре часа на капитуляцию лидеру местного сопротивления Ахмаду Масуду, сыну Ахмад Шаха Масуда — убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского «Северного альянса». В ответ Масуд заявил, что Панджшер не будет сдан и его жители готовы к сопротивлению, как и во время советского военного присутствия.

По словам Масуда, он и его сторонники «хотят закончить войну и стремятся к диалогу», а «Талибан» не продержится долго, если будет и дальше вести себя таким образом.

Масуд также подтвердил информацию западных СМИ, которые сообщали, что помимо местного таджикского ополчения, под его началом есть военные, прибывшие с оружием из других регионов Афганистана, в том числе бойцы спецподразделений. Агентство Франс Пресс сообщило, что сотни талибов направляются к Панджшеру.

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Байрактар ​​отметил, что беспилотники изменили ход войны в Карабахе

22 августа, 21:16

Турецкий предприниматель, инженер, технический директор и совладелец компании «Baykar Makina» Сельчук Байрактар рассказал о роли беспилотников Bayraktar TB2 в 44-дневной войне в Карабахе.

Сельчук Байрактар ​​отметил, что беспилотники изменили ход войны.

«Война продлилась 44 дня. На протяжении 44 дней эскадрильи наших боевых беспилотников Bayraktar TB2, наряду с выполнением своих основных функций разведки и наблюдения, обезвреживали обнаруженные цели, в том числе вражеские системы противовоздушной обороны. И это в то время, как системы ПВО, по сути, являются очень мощными системами, предназначенными для обезвреживания воздушных сил. Вместе с тем беспилотники уничтожали танки, бронемашины, многочисленные гаубицы и артбатареи. Они летали эскадрильями беспрерывно, днем и ночью, при любых метеоусловиях», — сообщил турецкий предприниматель, слова которого приводит Trend со ссылкой на CNN Turk.

Он также отметил, что рассматриваемые беспилотники на самом деле были роботизированными самолетами.