Азербайджан предоставил ряду стран сотни тысяч вакцин

22 августа, 23:11

«Стоимость вакцин является коммерческой тайной. Естественно, речь идет о большой сумме”.

Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Теймур Мусаев, которого цитирует «Репорт» со ссылкой на Real TV.

Он отметил, что по инициативе главы государства нескольким государствам были розданы сотни тысяч вакцин: «Это еще раз доказывает, что мы гуманное государство. В некоторых странах вакцины вводятся только своим гражданам. Но в нашей стране вакцинированы многие дипломатические представители, иностранные граждане, имеющие вид на жительство в Азербайджане, приезжающие на учебу”.

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Байрактар ​​отметил, что беспилотники изменили ход войны в Карабахе

22 августа, 21:16

Турецкий предприниматель, инженер, технический директор и совладелец компании «Baykar Makina» Сельчук Байрактар рассказал о роли беспилотников Bayraktar TB2 в 44-дневной войне в Карабахе.

Сельчук Байрактар ​​отметил, что беспилотники изменили ход войны.

«Война продлилась 44 дня. На протяжении 44 дней эскадрильи наших боевых беспилотников Bayraktar TB2, наряду с выполнением своих основных функций разведки и наблюдения, обезвреживали обнаруженные цели, в том числе вражеские системы противовоздушной обороны. И это в то время, как системы ПВО, по сути, являются очень мощными системами, предназначенными для обезвреживания воздушных сил. Вместе с тем беспилотники уничтожали танки, бронемашины, многочисленные гаубицы и артбатареи. Они летали эскадрильями беспрерывно, днем и ночью, при любых метеоусловиях», — сообщил турецкий предприниматель, слова которого приводит Trend со ссылкой на CNN Turk.

Он также отметил, что рассматриваемые беспилотники на самом деле были роботизированными самолетами.