Азербайджан предоставил ряду стран сотни тысяч вакцин

«Стоимость вакцин является коммерческой тайной. Естественно, речь идет о большой сумме”.

Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Теймур Мусаев, которого цитирует «Репорт» со ссылкой на Real TV.

Он отметил, что по инициативе главы государства нескольким государствам были розданы сотни тысяч вакцин: «Это еще раз доказывает, что мы гуманное государство. В некоторых странах вакцины вводятся только своим гражданам. Но в нашей стране вакцинированы многие дипломатические представители, иностранные граждане, имеющие вид на жительство в Азербайджане, приезжающие на учебу”.