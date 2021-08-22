Мусульмане России осудили массовые задержания в подмосковной мечети

Мусульмане России осудили задержание правоохранительными органами около 600 человек в мечети в подмосковных Котельниках.

С соответствующим заявлением выступило Духовное управление мусульман Московской области (ДУМ МО).

«Духовное управление мусульман Московской области прекрасно осознает ответственность, лежащую на органах правопорядка и силовых структурах в обеспечении безопасности граждан, однако наряду с этим Духовное управление, как и все мусульмане региона, крайне возмущены и обеспокоены бесцеремонными методами проведения подобных проверок и рейдов», — говорится в сообщении ДУМ МО.

В управлении акцентировали внимание на том, что при текущей проверке, причину которой силовики так и не назвали, было прервано пятничное богослужение мусульман, заблокированы на несколько часов сотни и задержаны десятки верующих, а происходящее вокруг напоминало сцены задержания особо опасных преступников.

«Мусульманские центры — это не какие-то зоны повышенной опасности, это места поклонения Богу, духовно-нравственного просвещения и воспитания, милосердия и помощи людям, а мусульманские общины являются официально зарегистрированными религиозными организациями, которые действуют в соответствии с законодательством РФ и реализуют свое законное право на совместное вероисповедание религии, закрепленное в Конституции РФ», — подчеркнуто в сообщении.

ДУМ призвало правоохранительные органы вместо проявления силы к соблюдению данные права, тактичному отношению к верующим и цивилизованному диалогу.

Подобные рейды в мусульманских храмах вызывают напряженность в среде верующих, подрывают авторитет официального духовенства и веру прихожан в справедливость государственно-конфессиональных отношений, отметили в управлении.

«Мусульмане России являются патриотами и законопослушными гражданами своей страны. Наши религиозные организации открыты для диалога и сотрудничества со всеми государственными и общественными организациями. В то же время мы не можем молча наблюдать, как попираются наши права, гарантированные Конституцией РФ и проявляется пренебрежение тем, что для нас свято. Поэтому Духовное управление мусульман Московской области, детально восстановив хронологию произошедших событий и подкрепив ее фактами, подаст официальные заявления в соответствующие органы и ведомства с целью предотвращения проведения последующих проверок в таком оскорбляющем и попирающем права верующих формате», — говорится в сообщении.