В Армении хотят сохранить срочную службу в армии

22 августа, 22:20

Срочную службу в Вооруженных Силах Армении нужно сохранить, заявил начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян.

«Процесс перехода к профессиональной армии начался давно и все еще продолжается. Вопрос ускорения этого процесса стал сейчас актуальнее. Шаг за шагом мы будем идти к этому», — сказал Давтян (цитата по «Спутнику»).

По его словам, хорошо подготовленные специалисты, естественно, качественнее выполняют свои обязанности, чем новобранцы. Но это не значит, что Армения откажется от принципа смешанного комплектования ВС.

«На мой взгляд, срочная служба должна быть сохранена. Другой вопрос, что обсуждаются вопросы, связанные с сокращением сроков обязательной службы и т.д.», — добавил глава Генштаба ВС Армении.

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Байрактар ​​отметил, что беспилотники изменили ход войны в Карабахе

22 августа, 21:16

Турецкий предприниматель, инженер, технический директор и совладелец компании «Baykar Makina» Сельчук Байрактар рассказал о роли беспилотников Bayraktar TB2 в 44-дневной войне в Карабахе.

Сельчук Байрактар ​​отметил, что беспилотники изменили ход войны.

«Война продлилась 44 дня. На протяжении 44 дней эскадрильи наших боевых беспилотников Bayraktar TB2, наряду с выполнением своих основных функций разведки и наблюдения, обезвреживали обнаруженные цели, в том числе вражеские системы противовоздушной обороны. И это в то время, как системы ПВО, по сути, являются очень мощными системами, предназначенными для обезвреживания воздушных сил. Вместе с тем беспилотники уничтожали танки, бронемашины, многочисленные гаубицы и артбатареи. Они летали эскадрильями беспрерывно, днем и ночью, при любых метеоусловиях», — сообщил турецкий предприниматель, слова которого приводит Trend со ссылкой на CNN Turk.

Он также отметил, что рассматриваемые беспилотники на самом деле были роботизированными самолетами.