В Армении хотят сохранить срочную службу в армии

Срочную службу в Вооруженных Силах Армении нужно сохранить, заявил начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян.

«Процесс перехода к профессиональной армии начался давно и все еще продолжается. Вопрос ускорения этого процесса стал сейчас актуальнее. Шаг за шагом мы будем идти к этому», — сказал Давтян (цитата по «Спутнику»).

По его словам, хорошо подготовленные специалисты, естественно, качественнее выполняют свои обязанности, чем новобранцы. Но это не значит, что Армения откажется от принципа смешанного комплектования ВС.

«На мой взгляд, срочная служба должна быть сохранена. Другой вопрос, что обсуждаются вопросы, связанные с сокращением сроков обязательной службы и т.д.», — добавил глава Генштаба ВС Армении.