В США приступили к созданию новой гиперзвуковой ракеты «Темный орел»

19 августа, 13:28

В США приступили к созданию новой гиперзвуковой ракеты «Темный орел», рассчитанной на эффективное уничтожение штабов и объектов противовоздушной обороны потенциального противника. Об этом сообщает The National Interest.

По информации издания, ракета будет иметь дальность полета до 2,7 тыс. километров. Армия США планирует использовать по восемь ракет нового поколения в артиллерийских батареях, а из-за компактных размеров их можно будет доставлять в самые труднодоступные регионы.

Ожидается, что «Темный орел» позволит США сократить отставание от России и Китая в сфере гиперзвукового вооружения.

«Переход от разработки прототипа до реализации проекта должен быть осуществлен до 2023 года. США стараются сделать это как можно быстрее, так как уже сейчас чувствуют давление со стороны Китая и России», — говорится в сообщении издания.

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Лавров спешит на помощь Армении, а Пашинян строит из себя «голубя мира»: в чем прав Алиев

19 августа, 12:27

Политика требует искусных дипломатических шагов. Для достижения поставленных целей те или иные государственные лидеры руководствуются, как правило, прагматизмом и не выходят за рамки «правил игры», предусмотренных в дипломатии. Иное дело, когда удача улыбается не имеющим никакого политического опыта персонажам, и возводит их до ранга главы правительства. Правда, и тут случались исключения. Но цепочка событий, происходящих в Армении, наглядно демонстрирует, что фактически возглавляющий эту страну человек не брезгует никакими методами для достижения своих целей. Его даже не останавливают совершенные в недавнем прошлом ошибки.

Расскажем подробнее. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, которому нравится периодически строить из себя душевнобольного, как об этом открыто говорили журналисты, некогда входившие в его «ближний круг», на этот раз попытался предстать в роли «голубя мира».

Накануне на заседании правительства он объявил, что намерен заменить часть военных пограничниками на границе с Азербайджаном. Весьма примечательно, что еще до недавнего времени армянский премьер пытался продвинуть повестку размещения на границе миротворцев ОДКБ или из миссии ОБСЕ. И по всей видимости, Баку отверг его предложение. Другое дело, что Азербайджан заменил армию на пограничников на одном из участков государственной границы с Арменией еще в январе 2019 года.

Тогда, напомню, данный жест Баку был проигнорирован Ереваном, и армянская сторона не стала предпринимать аналогичных шагов – наоборот, стала периодически подвергать обстрелу позиции азербайджанских пограничников, и кульминацией всего стали товузские события, предшествовавшие Второй Карабахской войне.

Кроме того, армянский лидер на том же заседании важно заявил, что готов к переговорам с Азербайджаном, попытавшись тем самым опровергнуть официальный Баку, который неоднократно за последние месяцы отмечал, что Ереван не принимает его предложения по заключению мирного договора между странами. И теперь Ереван пытается, казалось бы, проявить конструктивизм, но обратите внимание: армянский лидер заявляет о готовности к возобновлению диалога по … Нагорному Карабаху, причем в рамках МГ ОБСЕ. Согласно требованию жанра, тут стоило бы напомнить Николу Воваевичу, ну или Владимировичу, как его называет Путин, что во-первых, нет такой единицы под названием «Нагорный Карабах», есть Карабах, а во-вторых, и в «главных», Баку давно заявил, что не намерен вести переговоры с Ереваном по данной теме, поскольку вопрос статуса Карабаха с точки зрения Азербайджана уже закрыт, а единственный вопрос, который может оказаться на столе переговоров – это вопрос мирного договора, подразумевающий взаимное признании границ, их делимитацию и демаркацию. Словом, прикинувшийся «голубем мира» капитулировавший премьер, снова строит из себя, мягко говоря, дурачка.

Более того, Ереван по-прежнему не выполняет пункты договоренности московского трехстороннего заявления по Карабаху, а именно до сих пор не вывел остатки своих вооружённых подразделений с азербайджанских территорий, а напротив, усиливает их, причем делает открыто и с позволения выступающей в роли «модератора» страны.

Иначе армянский генштаб не стал бы спешно опровергать сообщения СМИ и с гордостью заявлять, что «в районе села «Ехцаох» (Сарыбаба – прим. автора) армянские подразделения не отведены». Проигравшая войну сторона не должна устраивать новые провокации. Ей, согласно простой логике, следует всеми силами цепляться за спасательный круг, брошенный Азербайджаном. Но, к сожалению, не укладывающиеся ни в какую логику шаги Еревана подпитываются поддержкой еще одной стороны, которая своими последними действиями стала все чаще это подтверждать.

Речь, конечно же, о нашем северном соседе. Российская Федерация, точнее, ее главные «спикеры» на азербайджанском треке – Шойгу и Лавров – отличились примечательными высказываниями за последние дни. К примеру, главе внешнеполитического ведомства сильно не нравится, что его страна осталась, как бы это выразиться поделикатнее, за бортом восстановления Карабаха. На это, напомню, намекал в своем интервью глава российской дипмиссии в Баку Бочарников несколько месяцев назад. Тогда он подтвердил, что российские фирмы и компании оказались в стороне от восстановительных работ в Карабахе. И позавчера российский МИД призывал своих автоперевозчиков, говоря о географических направлениях, активнее смотреть на территорию Азербайджана, о чем, собственно говоря, автор этих строк писал на днях, отмечая, что российские перевозчики могут присматриваться к каким угодно направлениям, но если это касается Карабаха, то конечное решение принимается в Баку. И Москве стоило бы задуматься на тему своего неучастия в восстановления Карабаха, сделать выводы из прошлых ошибок и попытаться успеть приобрести билет на уходящий поезд.

Но изрядную пищу для размышлений дает пресс-релиз российского внешнеполитического ведомства о встрече своего шефа с представителями Ассоциации международных автомобильных перевозчиков в Калининграде. Где, помимо прочего, приводится главная мысль Лаврова, которая проливает свет на его призыв. Оказывается, Сергея Викторовича беспокоит вовсе не установление мира и взаимовыгодного экономического союза в регионе, а блокада российского сателлита. «Три лидера согласовали трехсторонний механизм по разблокированию всех транспортных коммуникаций в этом районе, что должно прекратить нездоровую ситуацию, которая многие десятилетия существовала после распада Советского Союза, когда Армения была в транспортной и экономической блокаде», – важно заявляет он. Говорить о причинах блокады, Сергей Викторович, прекрасно осведомленный в теме, конечно же не стал.

Впрочем, вернемся к «миролюбивым» словам Пашиняна. К сожалению, как показывает время, верить ему нельзя – иначе Карабах и районы вокруг него были бы возвращены Азербайджану путем переговоров, а страна не потеряла бы своих сыновей в освободительной войне. Нельзя недооценивать врага, готового на любую подлость по отношению к азербайджанскому народу.

И прав был президент Алиев, когда говорил, посещая Кельбаджар, что время меняется, но армянский фашизм не будет меняться, и никто не должен этого забывать: «Сейчас нельзя верить их порой льстивым словам. Тот, кто хочет поверить, пусть представит эту картину: разрушенные Агдам, Физули, Шушу, Кяльбаджар, Лачин, Зангилан, Губадлы, Джебраил. Деяния армянских варваров налицо. Однако их покровители не хотят этого видеть. Но они должны это увидеть и увидят».

Максуд Салимов, обозреватель