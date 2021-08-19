Боррель: ЕС не позволит России контролировать ситуацию в Афганистане

Политика требует искусных дипломатических шагов. Для достижения поставленных целей те или иные государственные лидеры руководствуются, как правило, прагматизмом и не выходят за рамки «правил игры», предусмотренных в дипломатии. Иное дело, когда удача улыбается не имеющим никакого политического опыта персонажам, и возводит их до ранга главы правительства. Правда, и тут случались исключения. Но цепочка событий, происходящих в Армении, наглядно демонстрирует, что фактически возглавляющий эту страну человек не брезгует никакими методами для достижения своих целей. Его даже не останавливают совершенные в недавнем прошлом ошибки.

Расскажем подробнее. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, которому нравится периодически строить из себя душевнобольного, как об этом открыто говорили журналисты, некогда входившие в его «ближний круг», на этот раз попытался предстать в роли «голубя мира».

Накануне на заседании правительства он объявил, что намерен заменить часть военных пограничниками на границе с Азербайджаном. Весьма примечательно, что еще до недавнего времени армянский премьер пытался продвинуть повестку размещения на границе миротворцев ОДКБ или из миссии ОБСЕ. И по всей видимости, Баку отверг его предложение. Другое дело, что Азербайджан заменил армию на пограничников на одном из участков государственной границы с Арменией еще в январе 2019 года.

Тогда, напомню, данный жест Баку был проигнорирован Ереваном, и армянская сторона не стала предпринимать аналогичных шагов – наоборот, стала периодически подвергать обстрелу позиции азербайджанских пограничников, и кульминацией всего стали товузские события, предшествовавшие Второй Карабахской войне.

Кроме того, армянский лидер на том же заседании важно заявил, что готов к переговорам с Азербайджаном, попытавшись тем самым опровергнуть официальный Баку, который неоднократно за последние месяцы отмечал, что Ереван не принимает его предложения по заключению мирного договора между странами. И теперь Ереван пытается, казалось бы, проявить конструктивизм, но обратите внимание: армянский лидер заявляет о готовности к возобновлению диалога по … Нагорному Карабаху, причем в рамках МГ ОБСЕ. Согласно требованию жанра, тут стоило бы напомнить Николу Воваевичу, ну или Владимировичу, как его называет Путин, что во-первых, нет такой единицы под названием «Нагорный Карабах», есть Карабах, а во-вторых, и в «главных», Баку давно заявил, что не намерен вести переговоры с Ереваном по данной теме, поскольку вопрос статуса Карабаха с точки зрения Азербайджана уже закрыт, а единственный вопрос, который может оказаться на столе переговоров – это вопрос мирного договора, подразумевающий взаимное признании границ, их делимитацию и демаркацию. Словом, прикинувшийся «голубем мира» капитулировавший премьер, снова строит из себя, мягко говоря, дурачка.

Более того, Ереван по-прежнему не выполняет пункты договоренности московского трехстороннего заявления по Карабаху, а именно до сих пор не вывел остатки своих вооружённых подразделений с азербайджанских территорий, а напротив, усиливает их, причем делает открыто и с позволения выступающей в роли «модератора» страны.

Иначе армянский генштаб не стал бы спешно опровергать сообщения СМИ и с гордостью заявлять, что «в районе села «Ехцаох» (Сарыбаба – прим. автора) армянские подразделения не отведены». Проигравшая войну сторона не должна устраивать новые провокации. Ей, согласно простой логике, следует всеми силами цепляться за спасательный круг, брошенный Азербайджаном. Но, к сожалению, не укладывающиеся ни в какую логику шаги Еревана подпитываются поддержкой еще одной стороны, которая своими последними действиями стала все чаще это подтверждать.

Речь, конечно же, о нашем северном соседе. Российская Федерация, точнее, ее главные «спикеры» на азербайджанском треке – Шойгу и Лавров – отличились примечательными высказываниями за последние дни. К примеру, главе внешнеполитического ведомства сильно не нравится, что его страна осталась, как бы это выразиться поделикатнее, за бортом восстановления Карабаха. На это, напомню, намекал в своем интервью глава российской дипмиссии в Баку Бочарников несколько месяцев назад. Тогда он подтвердил, что российские фирмы и компании оказались в стороне от восстановительных работ в Карабахе. И позавчера российский МИД призывал своих автоперевозчиков, говоря о географических направлениях, активнее смотреть на территорию Азербайджана, о чем, собственно говоря, автор этих строк писал на днях, отмечая, что российские перевозчики могут присматриваться к каким угодно направлениям, но если это касается Карабаха, то конечное решение принимается в Баку. И Москве стоило бы задуматься на тему своего неучастия в восстановления Карабаха, сделать выводы из прошлых ошибок и попытаться успеть приобрести билет на уходящий поезд.

Но изрядную пищу для размышлений дает пресс-релиз российского внешнеполитического ведомства о встрече своего шефа с представителями Ассоциации международных автомобильных перевозчиков в Калининграде. Где, помимо прочего, приводится главная мысль Лаврова, которая проливает свет на его призыв. Оказывается, Сергея Викторовича беспокоит вовсе не установление мира и взаимовыгодного экономического союза в регионе, а блокада российского сателлита. «Три лидера согласовали трехсторонний механизм по разблокированию всех транспортных коммуникаций в этом районе, что должно прекратить нездоровую ситуацию, которая многие десятилетия существовала после распада Советского Союза, когда Армения была в транспортной и экономической блокаде», – важно заявляет он. Говорить о причинах блокады, Сергей Викторович, прекрасно осведомленный в теме, конечно же не стал.

Впрочем, вернемся к «миролюбивым» словам Пашиняна. К сожалению, как показывает время, верить ему нельзя – иначе Карабах и районы вокруг него были бы возвращены Азербайджану путем переговоров, а страна не потеряла бы своих сыновей в освободительной войне. Нельзя недооценивать врага, готового на любую подлость по отношению к азербайджанскому народу.

И прав был президент Алиев, когда говорил, посещая Кельбаджар, что время меняется, но армянский фашизм не будет меняться, и никто не должен этого забывать: «Сейчас нельзя верить их порой льстивым словам. Тот, кто хочет поверить, пусть представит эту картину: разрушенные Агдам, Физули, Шушу, Кяльбаджар, Лачин, Зангилан, Губадлы, Джебраил. Деяния армянских варваров налицо. Однако их покровители не хотят этого видеть. Но они должны это увидеть и увидят».

Максуд Салимов, обозреватель