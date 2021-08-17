Американский генерал считает Россию основной угрозой для США

18 августа, 00:46


Американский генерал, глава Северного командования ВС США Глен Ванхерк заявил, что Россия представляет основную угрозу для Соединенных Штатов. Об этом он сказал в ходе онлайн-выступления в Центре стратегических и международных исследований, его слова приводит ТАСС.

«Россия представляет собой первоочередную военную угрозу нашей родине, они развивают средства, которых не существовало еще 20 лет назад», — подчеркнул военнослужащий.

Ванхерк добавил, что Россия добилась значительных успехов в области ракетных вооружений и строительства бесшумных подводных лодок. Он также обратил внимание на «очень продвинутые средства» в кибернетической и космической сферах.

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Акар: Турция всегда будет рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе

17 августа, 22:38


В рамках международной оборонной выставки IDEF — 2021 в Стамбуле состоялась встреча министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

На встрече состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам обороны и безопасности, сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Касаясь нападений и провокаций, совершенных в последние дни Арменией на границе с Азербайджаном, Хулуси Акар подчеркнул, что Турция всегда будет рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе.