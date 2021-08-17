Американский генерал считает Россию основной угрозой для США



Американский генерал, глава Северного командования ВС США Глен Ванхерк заявил, что Россия представляет основную угрозу для Соединенных Штатов. Об этом он сказал в ходе онлайн-выступления в Центре стратегических и международных исследований, его слова приводит ТАСС.

«Россия представляет собой первоочередную военную угрозу нашей родине, они развивают средства, которых не существовало еще 20 лет назад», — подчеркнул военнослужащий.

Ванхерк добавил, что Россия добилась значительных успехов в области ракетных вооружений и строительства бесшумных подводных лодок. Он также обратил внимание на «очень продвинутые средства» в кибернетической и космической сферах.