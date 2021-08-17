Салливан назвал ответственных за ситуацию в Афганистане

17 августа, 23:53


Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американский лидер Джо Байден несет полную ответственность за ситуацию в Афганистане.

Об этом он заявил на брифинге в Белом доме, его слова приводит РИА Новости.

Салливан также назвал ответственными за происходящее в республике себя, госсекретаря Энтони Блинкена, главу Пентагона и других представителей оборонного ведомства, членов разведывательного сообщества.

Советник подчеркнул, что Байден готов отвечать за каждый шаг, который предприняла американская администрация в Афганистане, за каждое решение, будь оно верным или нет. «Это не исключает того, что здесь есть и другие несущие ответственность стороны, которые предпринимали действия и решения, которые привели нас к этой ситуации», — заключил он.

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Акар: Турция всегда будет рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе

17 августа, 22:38


В рамках международной оборонной выставки IDEF — 2021 в Стамбуле состоялась встреча министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

На встрече состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам обороны и безопасности, сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Касаясь нападений и провокаций, совершенных в последние дни Арменией на границе с Азербайджаном, Хулуси Акар подчеркнул, что Турция всегда будет рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе.