Салливан назвал ответственных за ситуацию в Афганистане



Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американский лидер Джо Байден несет полную ответственность за ситуацию в Афганистане.

Об этом он заявил на брифинге в Белом доме, его слова приводит РИА Новости.

Салливан также назвал ответственными за происходящее в республике себя, госсекретаря Энтони Блинкена, главу Пентагона и других представителей оборонного ведомства, членов разведывательного сообщества.

Советник подчеркнул, что Байден готов отвечать за каждый шаг, который предприняла американская администрация в Афганистане, за каждое решение, будь оно верным или нет. «Это не исключает того, что здесь есть и другие несущие ответственность стороны, которые предпринимали действия и решения, которые привели нас к этой ситуации», — заключил он.