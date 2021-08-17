Помощник Байдена: Белый дом рассматривает возможность санкций из-за событий в Афганистане

17 августа, 23:40


Белый дом рассматривает возможность санкций в связи с необходимостью защиты гражданского населения в Афганистане, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Много защитных механизмов, очевидно, есть возможности, связанные с санкциями, международной изоляцией», — сказал Салливан на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, какие у США есть инструменты для защиты гражданского населения в Афганистане и что Штаты могут сделать для этого.

«Мы работаем над некоторыми возможностями сейчас», — добавил помощник президента.

Он подчеркнул, что не хотел бы вдаваться в подробности, чтобы команда США могла общаться напрямую с движением «Талибан».

Он подчеркнул, что не хотел бы вдаваться в подробности, чтобы команда США могла общаться напрямую с движением «Талибан».

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Акар: Турция всегда будет рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе

17 августа, 22:38


В рамках международной оборонной выставки IDEF — 2021 в Стамбуле состоялась встреча министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

На встрече состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам обороны и безопасности, сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Касаясь нападений и провокаций, совершенных в последние дни Арменией на границе с Азербайджаном, Хулуси Акар подчеркнул, что Турция всегда будет рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе.