Помощник Байдена: Белый дом рассматривает возможность санкций из-за событий в Афганистане



Белый дом рассматривает возможность санкций в связи с необходимостью защиты гражданского населения в Афганистане, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Много защитных механизмов, очевидно, есть возможности, связанные с санкциями, международной изоляцией», — сказал Салливан на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, какие у США есть инструменты для защиты гражданского населения в Афганистане и что Штаты могут сделать для этого.

«Мы работаем над некоторыми возможностями сейчас», — добавил помощник президента.

Он подчеркнул, что не хотел бы вдаваться в подробности, чтобы команда США могла общаться напрямую с движением «Талибан».

Он подчеркнул, что не хотел бы вдаваться в подробности, чтобы команда США могла общаться напрямую с движением «Талибан».