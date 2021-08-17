Талибы призвали афганских женщин принять участие в управлении страной

«Талибан» объявил о всеобщей амнистии в стране и призвал женщин принять участие в управлении страной.

Член Комиссии по культуре движения Анамуллах Самангани выступил по государственному каналу Афганистана, объявив об амнистии для всех и призвал женщин присоединиться к их работе.

Самангани отметил, что в движении «Талибан» не желают, чтобы женщины оказывались в положении жертв.

«Структура правительства пока четко не определена, но опыт нам подсказывает, что управление должно быть исключительно исламским, и в руководстве должны быть представлены все», — заявил Самангани.

Он также добавил, что народ Афганистана уже знаком с теми правилами ислама, которым «Талибан» ожидает их подчинения.

«У нас мусульманское население. Мы никого не принуждаем к принятию ислама», — подчеркнул полномочное лицо.